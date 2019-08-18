HABER

Mabel Matiz, Kuşadası'nda konser verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 11:11 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde sahneye çıkan Mabel Matiz, sevilen şarkılarıyla dinleyicilerine keyifli bir gece yaşattı.

Mabel Matiz, Kuşadası'nda konser verdi

KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde sahneye çıkan Mabel Matiz, sevilen şarkılarıyla dinleyicilerine keyifli bir gece yaşattı.
Yaz konserlerinde hayranlarıyla buluşmaya devam eden Mabel Matiz'in son durağı, Kuşadası oldu. Konserin başında hayranlarına seslenen Mabel Matiz, "Sizlerle iki yazdır buluşamıyorduk, kısmet bu seneyeymiş. Hepiniz hoş geldiniz" diyerek dinleyicilerini selamladı. Kuşadası AVM Amfitiyatro'yu dolduran dinleyiciler ise, Mabel Matiz'in her şarkısına eşlik etti. Yüzükleri, takıları ve kıyafetleriyle oldukça ilgi çeken Mabel Matiz, hayranları tarafından Barış Manço'ya benzetildi. Konserde eski yeni en sevilen şarkılarını seslendiren Mabel Matiz, 'Yuh Yuh' parçasını seslendirdikten sonra Aşık Mahsuni'yi de andı. Repertuvarına aldığı şarkıları ve sahnedeki performansıyla büyük beğeni toplayan Mabel Matiz, 2 saat sahnede kaldı. Mabel Matiz, konser sonunda hayranlarını kırmayarak fotoğraf da çekildi.

FOTOĞRAFLI

Mabel Matiz, Kuşadası'nda konser verdiMabel Matiz, Kuşadası'nda konser verdiMabel Matiz, Kuşadası'nda konser verdiMabel Matiz, Kuşadası'nda konser verdi

PARTNERÜnlü çift tatilde böyle görüntülendiÜnlü çift tatilde böyle görüntülendi
Yıkık evde yalnız yaşayan kadın için yeni konutYıkık evde yalnız yaşayan kadın için yeni konut
Van Gölü kıyısındaki Atayurdu’nu fırtına vurduVan Gölü kıyısındaki Atayurdu’nu fırtına vurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da feci kaza! Hız ibresi 130 kilometrede takılı kaldı

İstanbul'da feci kaza! Hız ibresi 130 kilometrede takılı kaldı

Emekli askeri bu hale getirdiler! Durumu ağır!

Emekli askeri bu hale getirdiler! Durumu ağır!

Galatasaray'da istifa depremi

Galatasaray'da istifa depremi

Sahnede pantolonu yırtıldı!

Sahnede pantolonu yırtıldı!

Gözyaşlarını tutamadı: Ben size köpek gibi yalvardım

Gözyaşlarını tutamadı: Ben size köpek gibi yalvardım

Ekrem İmamoğlu, Eminönü'nde incelemelerde bulundu

Ekrem İmamoğlu, Eminönü'nde incelemelerde bulundu

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Askere gidecekler dikkat! Bakanlık duyurdu

Askere gidecekler dikkat! Bakanlık duyurdu

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Atama kararları Resmi Gazete!

Atama kararları Resmi Gazete!

Gazinin darp edildiği kafe kapatıldı!

Gazinin darp edildiği kafe kapatıldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bankadan çıkan iş adamını takip edip 24 bin lirasını çaldılar

Bankadan çıkan iş adamına tuzak

FETÖ'nün 'emniyet mahrem yapılanmasının' bilinmeyenleri ortaya çıktı

Çok çarpıcı bilgiler ortaya çıktı! 7 bölge, 10 temsilcilik

Mardin'den görüntülendiler! 3 kamyonette 50 terörist

Mardin'den görüntülendiler! 3 kamyonette 50 terörist

Beylikdüzü sahilinde poşet içinde yeni doğmuş bebek cesedi kıyıya vurdu

Poşet içinde yeni doğmuş bebek cesedi kıyıya vurdu

Ekrem İmamoğlu, Eminönü'nde incelemelerde bulundu, tatil eleştirilerine yanıt verdi

Ekrem İmamoğlu, Eminönü'nde incelemelerde bulundu

Eminönü'nde su baskınının ardından son durum

Sular çekildi, böyle görüntülendi! 'Zararımız büyük'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.