Mabel Matiz'den Çeşme'de konser

ÇEŞME (İzmir), (DHA) - ŞARKICI Mabel Matiz, İzmir'in Çeşme ilçesinde hayranlarıyla buluştu.

Çeşme'deki açıkhava konserlerinin dün akşamki konuğu, farklı müzik tarzı ile dikkat çeken Mabel Matiz oldu. Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nu dolduran dinleyiciler, Matiz'in şarkılarına eşlik etti. Konserde sevilen şarkılarını seslendiren Matiz, müziği ve bu alanda üretmeyi çok sevdiğini söyledi. Repertuvarına aldığı şarkıları ve performansıyla büyük beğeni toplayan Matiz, 2 saat sahnede kaldı. Matiz'i izleyenler arasında, futbolcu Sabri Sarıoğlu ile şarkıcı Melek Mosso da yer aldı.

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