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Mabel Matiz'in babası toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 16:26 | Son Güncelleme

MABEL Matiz adıyla tanınan şarkıcı Fatih Karaca'nın Kıbrıs Gazisi olan babası Ali Karaca (66), geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)- MABEL Matiz adıyla tanınan şarkıcı Fatih Karaca'nın Kıbrıs Gazisi olan babası Ali Karaca (66), geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Karaca, gözyaşları arasında toprağa verildi. Şarkıcı Mabel Matiz'in babası Ali Karaca, memleketi Mersin'in Erdemli ilçesinde dün akşam saatlerinde kalp krizi geçirince Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kıbrıs gazisi olan Ali Karaca, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Karaca'nın cenazesi, bugün Tömük Mahallesi'ndeki evine getirildi. Daha sonra Karaca için Tömük Asri Mezarlığı'nda tören düzenlendi. Törene Erdemli Kaymakamı Avni Kula, İlçe Jandarma Komutanı binbaşı Mehmet Derin ile Mersinli gaziler katıldı. TIR şoförlüğü yaptığı belirtilen Ali Karaca, dualarla ve gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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