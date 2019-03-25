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"Mabet milletin kalbi ise üniversite beyni demektir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 15:48 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: - "Erdemli toplumu ve kamil insanı oluşturabilmek için ilk önce, eğitimden başlamak gerekir. İlköğretimde kalp terbiyesi, orta öğrenimde ahlak terbiyesi, yükseköğretimde ise uzmanlaşma esastır. Mabet milletin kalbi ise üniversite beyni demektir" - "Kanaatimce, üniversite özgür ve analitik düşüncenin, kültür ortamı olduğu kadar, sorumlu birey bilincinin de yeşerdiği yerdir. Yaşama zevkine takılıp kalmadan, yaşatma aşkına nasıl gönül verileceğini öğretir. Hayata bu anlamı kazandırır."

İSTANBUL (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, erdemli toplumu ve kamil insani oluşturmak için ilk önce eğitimde başlamak gerektiğini belirterek, 'İlköğretimde kalp terbiyesi, orta öğrenimde ahlak terbiyesi, yükseköğretimde ise uzmanlaşma esastır. Mabet milletin kalbi ise üniversite beyni demektir." dedi.

Koca, Medipol Üniversitesi'nin Kavacık'taki kampüsünde düzenlenen "Gençler Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programında yaptığı konuşmada, kurucusu olduğu eğitim kurumunda eski Başbakan ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı görmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı olarak, halkın sağlığı konusunda taşıdığı yük ve sorumlulukla birlikte Medipol Üniversitesi'inin eğitime verdiği özel önemin bir ürünü olduğunu dile getiren Koca, "Erdemli toplumu ve kamil insanı oluşturabilmek için ilk önce, eğitimden başlamak gerekir. İnanıyorum ki, ilköğretimde kalp terbiyesi, orta öğrenimde ahlak terbiyesi, yükseköğretimde ise uzmanlaşma esastır. Bu uzmanlaşma, sadece meslek edinmeyle sonuçlanan teknik kazanımlar değildir; kültürel ve düşünsel anlamda, bir kimlik inşası ile birlikte olur." diye konuştu.

Eğitimin; kavrayış yetisini kazandıran, kişide analitik düşünme ve algılama biçimini şekillendiren, özgür fakat sorumlu bir kimlik inşa eden, toplumsal değerlere duyarlı bir insan olma sanatı olduğunu vurgulayan Koca, şöyle devam etti:

"Toplumları millet yapan değerler, eğitimle nesilden nesile aktarılır. Üniversiteler bilginin üretildiği mekanlar olduğu kadar, bu değerlerin oluşumunda ve aktarımında da rol alırlar. Sadece bilgi değil, kültür de üniversitede toplanır, merkezileşir ve orada işlenir. Mabet milletin kalbi ise üniversite beyni demektir. Kanaatimce, üniversite özgür ve analitik düşüncenin, kültür ortamı olduğu kadar, sorumlu birey bilincinin de yeşerdiği yerdir. Yaşama zevkine takılıp kalmadan, yaşatma aşkına nasıl gönül verileceğini öğretir. Hayata bu anlamı kazandırır."

Rahmetli Nurettin Topçu'nun, 'Bu ruhla yetişen gençlerimiz, yarının yöneticileridir; Yarın ki Türkiye'nin Kurucularıdır." sözlerini hatırlatan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yarın ki Türkiye; Anadolu'nun toprağından ilham alan, bin yıllık tarih ve ebedi olduğuna inanmış bir ruha sahip siz gençlerle mümkündür. Medipollü gençlerimizin bu yolda daha iddialı, kararlı, daha heyecanlı ve analitik düşünen olmaları, bizleri ziyadesiyle memnun edeceğini belirtmek istiyorum. Dünyanın şekillendiği, bölgenin dizayn edildiği bir dönemde, hem coğrafyamız, hem gönül ve kültürel coğrafyamız hatta dünyanın iyiliği için güçlü ve lider Türkiye ‘ye her zamandan daha çok ihtiyacın olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Herkesin bu dönemde, özellikle siz gençlerin üzerine düşen sorumluluğun gereğini yapacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Programda, Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Aydın da kısa bir selamlama konuşması yaptı.

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Fahrettin Koca gençlerle buluşma Kavacık Kampüsü Medipol Üniversitesi sağlık bakanı

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