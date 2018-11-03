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Maç sırasında hayatını kaybeden taraftarın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2018 16:04 | Son Güncelleme

 GALATASARAY-Fenerbahçe derbisi sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Koray Şener'in Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi  işlemleri tamamlandı.

Maç sırasında hayatını kaybeden taraftarın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

İSTANBUL,(DHA)- GALATASARAY-Fenerbahçe derbisi sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Koray Şener'in Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı. Şener'in cenazesi yakınları tarafından alınarak Karacaahmet Gasilhanesi'ne götürüldü.

(FOTOĞRAFLI)

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