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  4. Maç sırasında yamaç paraşütüyle sahaya indi (2)

Maç sırasında yamaç paraşütüyle sahaya indi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 18:03 | Son Güncelleme

‘ANTRENMAN OLDUĞUNU SANDIM’ Bilecik’te oynanan amatör lig karşılaşmasında sahanın ortasına iniş yapan yamaç paraşütü sporcusu Hakan Kırlı, antrenman olduğunu düşünerek iniş yaptığını söyledi.

‘ANTRENMAN OLDUĞUNU SANDIM’
Bilecik’te oynanan amatör lig karşılaşmasında sahanın ortasına iniş yapan yamaç paraşütü sporcusu Hakan Kırlı, antrenman olduğunu düşünerek iniş yaptığını söyledi. Yaklaşık 6 yıldır yamaç paraşütü sporcusu olduğunu anlatan Kırlı, “Bu hafta Bilecik Osmaneli’de uçuşlar yapmak istedim, hava da çok güzeldi. Tam inişe geçtiğim esnada ‘antrenman yapıyor yanlarına ineyim’ diye düşündüm. Tam yaklaştığımda, iniş esnasında resmi maç olduğunu fark ettim ama artık yapacak hiçbir şey kalmamıştı. Sahaya indim. Hakem üzerime doğru koşmaya başladı ben ‘ne yapacak’ diye düşünürken çıkardı kırmızı kartını gösterdi 'dışarıya' diye işaret etti. Çok hoş bir anı oldu. Stattan alkışlar geldi, çok güzel bir anı oldu. 6 yıldır uçuyorum hiç futbol sahasına inmemiştim. İlk kez indim onda da kırmızı kart gördüm” dedi.
Saha görevlisi Tuncay Özdil ise, paraşütçü Hakan Kırlı’nın sahaya inmesiyle renkli görüntülerin ortaya çıktığını ve hakemin Kırlı’ya kırmızı kart gösterdiğin söyledi. 1308 Osmaneli Belediye Spor kalecisi Mete Aktimur ise kenarda ısınan oyuncuların kendisine havadan inen paraşütü gösterdiğini belirterek, “Paraşütçü usta bir şekilde santraya iniş yaptığını ve değişik anların ortaya çıktı” ifadelerini kullandı.

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