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MAÇ SONUCU | Roma 3-0 Trabzonspor

26.08.2021 21:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Konferans Ligi play-off turunda Roma'ya ilk maç 2-1 mağlup olan temsilcimiz Trabzonspor, rövanşı da 3-0 kaybetti ve bu sezon Avrupa'ya veda etti. Roma - Trabzonspor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

MAÇ SONUCU | Roma 3-0 Trabzonspor

UEFA Konferans Ligi Play-Off rövanş maçında Trabzonspor, İtalyan ekibi Roma'ya konuk oldu. İlk maçı 1-0 kaybeden Trabzonspor, deplasmanda da güçlü rakibine 3-0 mağlup oldu ve bu sezon Avrupa defterini kapattı.

Roma'nın gollerini 21. dakikada Bryan Cristante, 65. dakikada Nicolo Zaniolo ve 84. dakika El Shaarawy kaydetti.

Trabzonspor'un yeni transferlerinden Andreas Cornelius, ilk yarıda sakatlandı ve 19. dakikada yerini Andreas Cornelius'a bıraktı.

İtalya'da güçlü rakibine mağlup olan Trabzonspor bu sonucun ardından yoluna Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda devam edecek.

ABDULLAH AVCI 11'İ DEĞİŞTİRDİ

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş mücadelesinde Roma'ya konuk olan Trabzonspor, son resmi maça göre kadroda üç değişiklik yaparak sahaya çıktı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, Süper Lig'in 2. haftasında 2-1 kazandıkları Demir Grup Sivasspor maçındaki kadroya göre, Roma maçının kadrosunda değişikliğe gitti.

Avcı, Roma maçında Trondsen, Siopis, Cornelius'a ilk 11'de yer verirken, İsmail Köybaşı, Berat Özdemir, Djaniny'i ise yedek soyundurdu.

Bordo-mavililerde, sakatlığı devam eden Dorukhan Toköz ile yeni transfer Hollandalı stoper Stefano Denswil kadroda yer almadı.

Ev sahibi Roma'da ise Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, takımının İtalya Serie A'da son oynadığı Fiorentina maçında çıktığı kadroyu sahaya sürdü.

Mourinho, Trabzon'daki ilk maçta forma şansı verdiği Özbek golcü Shomurodov yerine yeni transfer İngiliz forvet Tammy Abraham'a ilk 11'de yer verdi.

ROMA TARAFTARI MAÇA İLGİ GÖSTERDİ

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirler çerçevesinde stat kapasitesinin yarısı kadar futbolseverin tribünlere alındığı İtalya'da, Roma-Trabzonspor maçına Romalı taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

Yaklaşık 30 bin futbolsever tribünlerde yer alırken, az sayıda Türk taraftar da kendilerine ayrılan tribünden maçı takip etti.

MAÇ ÖZETİ

  1. dakikasında sağ kanattan gelişen ev sahibi takım atağında Karsdrop, orta sahadan bindiren Cristante'ye pasını verdi. Cristante de ceza sahasına girmeden sağ çaprazdan çektiği sert ve düzgün şutla topu ağlara gönderdi: 1-0.
  2. dakikada, Pellegrini ceza sahası dışından gönderdiği şutta kaleci Uğurcan Çakır, topu güçlükle dışarı çeldi.


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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Roma
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