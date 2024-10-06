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Maç sonunda Okan Buruk'tan Beşiktaş'a gönderme! ''Kazandıkları penaltıyı gördüm ama...''

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
06.10.2024 22:06
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Alanyaspor'u Yunus Akgün'nün kaydettiği tek golle mağlup etti. Milli araya lider konumda giren sarı - kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk maç sonunda açıklamalarda bulundu. Buruk aynı zamanda Beşiktaş'a göndermede bulunurken çalınan penaltı için çarpıcı ifadeler kullandı.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte puanını 22'ye yükselten sarı - kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk karşılaşmanın ardından dikkat çeken açıklamalar yaptı. Beşiktaş'ın Gaziantep deplasmanında oynadığı maçta kazandığı penaltıya değinen Buruk, çarpıcı sözler sarf etti.

İşte Okan Buruk'un açıklamaları;

''LİDERDİK, LİDER DEVAM EDİYORUZ''

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"Liderdik, lider devam ediyoruz. Rakiplerimizle arayı açmaya çalışıyoruz. 22 günde 7 maç oynadık. İnsanlar bizi robot gibi görüyor. Avrupa'da çok fazla sakatlık olmaya başladı. Oyuncuların dinlenmesi lazım. Oyunculara çok yükleniyoruz. 7 maçlık zor seriyi kazanarak bitirdik. İyi oyunculardan oluşan iyi bir takımız. Kazanarak devam edeceğiz."

''KAZANINCA KURTULDUM ELEŞTİRİLERDEN''

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"Kazanınca kurtuldum eleştirilerden. Şimdi Van Bronckhorst eleştirilir herhalde. Ülkemizde böyle biliyorsunuz. Biz yendiğimizde Mourinho eleştirildi. 2 haftadır ben eleştirildim. Şimdi Van Bronckhorst eleştirilecek herhalde."

''BARIŞ ALPER YILMAZ ROBOT DEĞİL''

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"Barış Alper Yılmaz bir insan. Çocuk robot değil. Bütün maçlarda oynadı. Bu geçirdiği bir sene üzerine EURO2024... Bir hafta dinlendiler ve tekrar başladılar. Bu oyuncuların bu kadar oynaması bile mucize.

Barış Alper'in bu maçtaki performansını beğendim. Sadece fiziksel olarak değil, mental olarak da zorluk çekiyorlar. Kanat alternatiflerim olmadığı için Yunus Akgün ve Barış'ın süreleri çok uzadı. Yusuf Demir'i de kullanmamız lazım."

ICARDI AÇIKLAMASI

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"Mauro Icardi sakatlıktan geldi ve elinden geleni yapıyor. Bazen sahada durması bile bizim için çok önemli. İki senede yaptıkları ile Galatasaray şampiyon oldu. Bu ara ona da yarayacak ve çok iyi duruma gelecek. Icardi'nin performansından memnunum. Bütün oyuncularımdan memnunum."

''BİZİMKİ DAHA PENALTIYA BENZİYOR''

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"Serdar Dursun'un kaçırdığı golden önce bir faul vardı. Beşiktaş'ın kazandığı penaltıyı gördüm. Bizimki daha penaltıya benziyor."

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Okan Buruk Süper Lig beşiktaş galatasaray
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