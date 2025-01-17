Mac'te alt tuşu nedir, nerededir? Mac'te alt tuşu hangisi? Mac klavyesinde Alt tuşu

Mac cihazları verimli bir şekilde kullanmak isteyenler, klavyede ilk defa gördükleri tuşların görevlerini ve işlev opsiyonlarını araştırır. Bu kapsamda sıklıkla sorgulanan detaylardan biri de Windows klavyelerdeki Alt tuşunun Mac bilgisayarlardaki karşılığının ne olduğudur. Dolayısıyla iMac ve MacBook klavyelerinde Alt tuşunun karşılığı olan butonun nasıl adlandırıldığı ve nerede konumlandığı açıklanmalıdır. Böylece bilgisayarlarda derece ve euro simgesi ile é karakterini girme gibi işlemler çeşitli kısayollarla tamamlanabilir.

Mac'te Alt tuşu hangisi?

Apple’ın iMac ve MacBook gibi bilgisayarlarını kullanmaya geçiş yapan kişiler için klavyeyi keşfetmek önem arz eder. Çünkü bu bilgisayarların klavyelerindeki tuşların işlevleri ve konumları diğer cihazlarla değişkenlik gösterebilir. Bu bağlamda birçok kişi tarafından yanıt aranan “Mac’te Alt tuşu nerededir?” sorusuna net bir şekilde yanıt sunulması gerekir.

MacBook’larda Alt tuşunun karşılığı Option olarak belirtilmelidir. Apple tarafından sunulan klavye kullanım ipuçları da incelendiği takdirde cihazların klavyelerindeki Option tuşunun Windows’taki Alt butonuyla aynı işlevi gördüğü anlaşılır. Bu kapsamda Mac’lerdeki Alt tuşu olan Option’ın klavyedeki konumuna da değinilebilir. Söz konusu işlev tuşu Mac klavyelerde Command’in yanında bulunur. Bununla birlikte Space bar yani boşluğun her iki yanında Command butonları konumlandığı için Mac klavyelerde Alt tuşu da iki tanedir.

Mac'te Alt tuşu nedir?

Mac klavyesindeki Alt tuşu, boşluğun sol ve sağ tarafında konumlanan Command butonlarının yanındadır. Buna ek olarak Mac bilgisayarlarda Alt tuşunun Option olarak adlandırıldığı açıklanır. Bu kapsamda Option tuşunun ilgili cihazlarda ne işe yaradığı hakkında da bilgi sunulmalıdır.

Mac cihazlarda Option, é gibi özel karakterlerin kullanılmasını sağlar. Ayrıca bu bilgisayarlarda Alt tuşuyla oluşturulan çeşitli kısayol kombinasyonları sayesinde derece ve euro simgesi de girilebilir. Mac cihazlarda Alt tuşu ile oluşturulan kısayollar metin belgesinde imleci kelimenin sonuna götürme gibi işlevlerden yararlanılmasını da mümkün kılar. Dolayısıyla çeşitli işlemlerin hızlı bir şekilde tamamlanmasında etkili olan Option tuşunun görevleri Windows kapsamındaki Alt ile birebir aynı olmasa da Mac kullanıcıları için önemlidir.