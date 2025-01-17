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Mac'te çalışan uygulamalar nasıl görülür? Mac'te, MacBook'ta çalışan ve arka planda çalışan uygulamaları görme

Burcu Tufan Burcu Tufan
04.01.2025 13:42
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Mac cihazlarda Etkinlik Monitörü ve Mission Control gibi bölümlerden açık uygulamalar ya da pencereler görüntülenebilir. Etkinlik Monitörü uygulamasının Görüntü menüsünde birçok başlık yer alır. Bu başlıklar uygulamaların son 12 saatte çalışan, GPU ile ilişkilendirilen veya uykuda olanlarının görüntülenmesini kolaylaştırır. Mission Control menüsüne ise farklı kısayollarla ulaşılması ve ilgili bölümden pencerelerin yönetilmesi uygundur.

Mac'te çalışan uygulamalar nasıl görülür? Mac'te, MacBook'ta çalışan ve arka planda çalışan uygulamaları görme

Macbook ve iMac kullanıcıları, bilgisayarlarda mevcut olan çeşitli menülerden yararlanarak çalışan uygulamaları görüntüleyebilir. Bu bağlamda Etkinlik Monitörü uygulamasının Görüntü menüsünün kullanılması en pratik yöntemler arasındadır. Söz konusu menüden etkin, etkin olmayan, son 12 saatte çalışan ve GPU’yla ilişkili olan işlemlerin görüntülenmesi mümkündür. Bu kapsamda kullanıcıların hangi uygulamaları görüntülemek istediklerine göre uygun başlığı incelemeleri yeterlidir. Ayrıca MacBook arka planda çalışan uygulamaları görme işleminin tamamlanması amacıyla açık pencerelerin incelenmesi için çeşitli kısayollar kullanılabilir.

Mac'te çalışan uygulamalar nasıl görülür?

MacBook ve iMac sistemlerinde çalışan uygulamaların görüntülenmesi için farklı yöntemler kullanılabilir. Apple tarafından geliştirilen bu cihazlarda tüm işlemlerin yönetilmesi için tercih edilen en pratik yöntemse Etkinlik Monitörü uygulamasına geçiş yapılmasıdır. Bu kapsamda Mac’te çalışan uygulamaları görme işleminin tamamlanması için Etkinlik Monitörü’nün Görüntü menüsünde sıralanan çeşitli başlıklar aşağıdaki gibi belirtilmelidir:

  • Tüm İşlemler bölümünde Mac cihazlarda çalışan uygulamaların tamamı sıralanır.
  • Hiyerarşik düzende olan Tüm İşlemler bölümünde de işlemler arasındaki alt/üst ilişkisi görüntülenir.
  • İşlemlerim başlığına tıklandığı takdirde kullanıcı hesabına yönelik olan tüm süreçler incelenebilir.
  • Sistem İşlemleri başlığında ise macOS ile ilişkili olan uygulamaların tamamı sıralanır.
  • Diğer Kullanıcı İşlemleri başlıklı bölümde cihazı yöneten kullanıcıya ait olmayan harici veriler görüntülenir.
  • Etkin İşlemler bölümü aracılığıyla uykuda olmayan, yani çalışır durumdaki uygulamalar keşfedilir.
  • Etkin Olmayan İşlemler menüsü ise uykuda olup çalışan uygulamaların görüntülenmesini mümkün hâle getirir.
  • GPU İşlemleri bölümünde bilgisayarın GPU’suna ait olan ve çalışır durumdaki uygulamalar belirtilir.
  • Pencereli İşlemler başlığına tıklanarak yeni pencere yaratabilen uygulamalar görüntülenebilir.
  • Seçilen İşlemler bölümü de Etkinlik Monitörü kapsamında seçilen uygulamaların incelenmesini mümkün kılar.
  • Son 12 Saatteki Uygulamalar menüsü, yalnızca belirtilen zaman aralığında aktif bir şekilde çalışan app’lerin görüntülenmesini sağlar.
  • İşlemler (GPU’ya göre) bölümü ise GPU tarafından gruplanmış olan ve çalışır durumdaki uygulamaların keşfedilmesi amacıyla kullanılabilir.

Yukarıda sıralanan Etkinlik Monitörü opsiyonlarının birçoğu, iMac ve MacBook çalışan uygulamaları görme işleminin tamamlanmasını sağlar. Bu kapsamda son 12 saatte veya mevcut durumda aktif bir şekilde çalışan uygulamalar kolaylıkla öğrenilebilir. Buna ek olarak Etkinlik Monitörü’nün Görüntü menüsünden erişim sağlanan başlıklarla cihazda çalışan tüm uygulamalarla etkin olan her bir işlemin incelenmesi kolaylaşır.

Mac'te arka planda çalışan uygulamaları görme işlemi nasıl tamamlanır?

MacBook ve iMac kullanıcıları tarafından sıklıkla sorgulanan işlemler arasında arka planda çalışan uygulamaları görüntüleme ve kapatma opsiyonları yer alır. Bu bağlamda Etkinlik Monitörü uygulamasının yanı sıra Mission Control bölümünden yararlanılabilir. Cihazdaki açık pencerelerin yönetilmesi için klavyeden Mission Control tuşuna basılabilir. Buna ek olarak izleme dörtgeninden Mission Control’e geçmek için üç parmağın yukarıya doğru kaydırılması mümkündür. Ayrıca yine klavyeden Control+ yukarı ok tuşlarına aynı anda basılarak ilgili menüye ulaşılması uygundur.

Mission Control menüsüne erişim sağlamak için Magic Mouse’tan iki parmağı kullanarak çift tıklama işlemi tamamlanabilir. Aynı zamanda bir pencereyi ekranın en üst kısmına sürükleyerek söz konusu menüye ulaşılabilir. Ardından Mac cihazlarda açık olan pencereler ve arka planda çalışan uygulamalar kolaylıkla incelenir. Cihaz sisteminde açık olan bir uygulamayı çıkmaya zorlamak için de Option (ya da Alt)+ Komut+ Esc (Escape) tuşlarına aynı anda basılmalıdır.

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Apple MacBook MacOS iMac etkinlik mac uygulama
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