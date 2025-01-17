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Mac'te depolama alanı nasıl görülür? Mac'te, MacBook'ta depolama alanı görme

Burcu Tufan Burcu Tufan
04.01.2025 14:25
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MacBook ve iMac gibi cihazlarda depolama alanının bilgisayarın sürümüne göre birkaç adımda görüntülenmesi uygundur. Bu süreçte ilk olarak Apple menüsüne erişim sağlanarak diğer işlem adımları takip edilir. Depolama alanının görüntülendiği sayfada ise kullanılan bölümde hangi uygulamalarla dosyaların yer kapladığı kolaylıkla keşfedilebilir. Buna ek olarak Mac’lerde depolama durumunu görüntüleme işleminin yanı sıra kullanılan alanı iyileştirme işlevlerinden yararlanılması da mümkündür.

Mac'te depolama alanı nasıl görülür? Mac'te, MacBook'ta depolama alanı görme

Bilgisayarlarda depolama alanının başarılı bir yönetilmesi, cihazın çalışma performansının veriminin artırılması bakımından mühimdir. Bu kapsamda iMac ve MacBook kullanıcılarının saklama alanını hangi menüden inceleyebildiği açıklanmalıdır. Cihazın sürümüne göre pratik adımlarla görüntülenebilen saklama alanı çeşitli işlevlerle iyileştirilebilir. Dolayısıyla Mac’te depolama alanı görüntüleme işlemiyle birlikte iyileştirme çalışmalarının nasıl tamamlandığı da açıklanmalıdır.

Mac'te depolama alanı nasıl görülür?

Akıllı cihazlara yüklenen uygulamalar, fotoğraflar ve diğer belgeler depolama alanında yer tutar. Bu nedenle bir cihazda depolama alanını kontrol etmek ve düzenlemek önemlidir. Böylece cihazın çalışma performansı başarılı bir şekilde yönetilebilir. Bu çerçevede Mac’te depolama alanı görme işleminin hangi adımlarla tamamlandığının da açıklanması gerekir. Nitekim iMac ve MacBook gibi cihazları kullanan kişiler birkaç adımda depolama alanı hakkında bilgi edinebilir.

iMac ve MacBook cihazlarda kullanılan ve geriye kalan boş saklama alanı miktarını öğrenmek için Apple menüsünden ilgili sekmeye geçiş yapılmalıdır. Bu kapsamda işlem adımlarının nasıl ilerletileceği ise cihazda mevcut olan sürüm çerçevesinde belirlenmelidir. Buna bağlı olarak Mac bilgisayarların sürümlerine göre saklama alanı inceleme işleminin temel adımları aşağıdaki gibi belirtilmelidir:

  • Cihazlarda macOS Ventura veya sonraki sürümler mevcutsa ilk olarak Apple menüsüne erişilmesi gerekir. Ardından “Sistem Ayarları” başlığı seçilerek kenar çubuğunda bulunan “Genel” yazısına tıklanır. Böylece sağ bölümde konumlanan “Saklama Alanı” başlığına erişim sağlanır.

  • Cihazlarda macOS Ventura’dan önceki sürümler yüklüyse ilk etapta Apple menüsüne giriş yapılır. Daha sonra “Bu Mac Hakkında” başlığına tıklanması gerekir. Sıralanan adımlar tamamlandığında “Saklama Alanı” başlığına pratik bir şekilde ulaşılır.

Yukarıda sıralanan iki ayrı maddenin içerdiği adımlar tamamlanarak farklı sürümlerin yüklü olduğu cihazlarda depolama alanı görüntülenebilir. Bu bağlamda bilgisayarın depolama alanının dolu ve boş olan kısmı kolaylıkla öğrenilir. Ayrıca sunulan detaylı grafik incelendiği zaman kullanılan saklama alanında hangi verilerin yer kapladığı da keşfedilir. Bunlar; iOS dosyaları, uygulamalar, mesajlar, mail ve fotoğraflar olarak örneklendirilmelidir.

Mac’te saklama alanını iyileştirme işlemi nasıl yapılır?

iMac ve MacBook depolama alanı görme işlemini gerçekleştiren kullanıcılar saklama alanını daha iyi hale getirmek için cihaz bünyesindeki işlevleri kullanabilir. Bunun için ilk olarak Apple menüsüne erişim sağlanması gerekir. Ardından cihazda yüklü olan işletim sistemi sürümüne göre aşağıdaki adımların izlenmesi mümkündür:

  • Bilgisayarın sürümü macOS Ventura veya daha üstü ise “Sistem Ayarları” başlığından “Genel” yazısına tıklanır. Erişim sağlanan bölümdeki “Depolama” başlığı seçildiğinde önerilerin görüntülenmesi mümkün olur. Böylece çöp kutusunu otomatik olarak boşaltma ve iCloud depolama etkinliğini yönetme gibi çeşitli işlevler kullanılabilir.

  • Cihazda macOS Ventura’dan daha önceki sürümler yüklüyse “Bu Mac Hakkında” ve “Genel” başlıklarına tıklanır. Bu çerçevede “Depolama” ve “Yönet” gibi başlıklara erişim sağlanır. Ardından açılan pencerede yer alan “Öneriler” yazısına tıklanması yeterlidir. Böylece farklı kategoriler tarafından kullanılan depolama alanının iyileştirilmesi için uygun işlevler seçilebilir.
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Apple MacBook iMac depolama mac saklama alanı
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