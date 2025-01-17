HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Mac'te kayıtlı şifreler nasıl görülür? Mac'te, MacBook'ta kayıtlı şifreleri görme

Mac'te kayıtlı şifreler nasıl görülür? Mac'te, MacBook'ta kayıtlı şifreleri görme

Burcu Tufan Burcu Tufan
02.01.2025 13:32
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

MacBook ve iMac gibi cihazlarda kayıtlı olan şifrelerle geçiş kodları pratik bir şekilde görüntülenebilir. Bunun için genellikle Apple cihazların sisteminde mevcut olan bir uygulama kullanılır. Aynı zamanda Safari tarayıcısından internet sitelerinde kayıtlı olan şifrelerin bulunması da mümkündür. Ayrıca kayıtlı parolaları sorgulama işleminin pratik yöntemlerinden biri de Siri'ye erişilmesini içerir. Bu bağlamda Mac cihazlarda farklı yöntemlerle parolaları görüntüleme adımları açıklanmalıdır.

Mac'te kayıtlı şifreler nasıl görülür? Mac'te, MacBook'ta kayıtlı şifreleri görme

İçindekiler

  • Mac'te kayıtlı şifreler nasıl görülür?
  • MacBook kayıtlı şifreleri görme işlemi Safari'den nasıl yapılır?
  • Mac cihazlarda Siri aracılığıyla kayıtlı şifrelere nasıl ulaşılır?

Apple tarafından tasarlanıp geliştirilen iMac ve MacBook modellerinde kayıtlı parolaların görüntülenmesi mümkündür. Bu kapsamda Safari, Parolalar uygulaması veya Siri kullanılabilir. Kayıtlı şifrelerle geçiş kodlarının görüntülenmesi amacıyla kullanılabilen yöntemlerin her birindeyse farklı işlem adımları uygulanır. Dolayısıyla söz konusu yöntemlerle pratik bir şekilde Mac cihazlarda kayıtlı olan şifreleri bulma işleminin nasıl tamamlandığı açıklanmalıdır. Buna ek olarak özellikle Parolalar menüsünden söz edilirken sistemde mevcut olan parolaların nasıl düzenlendiğinin ele alınması da uygundur.

Mac'te kayıtlı şifreler nasıl görülür?

Apple markası tarafından üretilen masaüstü ve dizüstü bilgisayarların iMac ve MacBook olarak adlandırıldığı bilinir. Bu akıllı cihazlarda kayıtlı şifrelerin nerede depolandığı ise birçok kullanıcının merak ettiği hususlar arasındadır. Söz konusu şifreler e-posta hesaplarına ait olan parolaları içerebilir. Aynı zamanda şifrelerin sıralandığı menüden çeşitli platformlarda kullanılan geçiş kodları da incelenebilir. Bu kapsamda Mac'te kayıtlı şifreleri görme işleminin temel adımları aşağıdaki gibi açıklanmalıdır:

  • İlk olarak cihazda yer alan "Parolalar" uygulamasına ait olan arayüze geçiş yapılır.
  • Bu sekmede mevcut olan All, Passkeys veya Codes gibi başlıklardan tüm parolalara, geçiş şifrelerine ve kodlara erişim sağlanabilir.
  • İlgili başlıklardan birine tıkladığınızda bu kategoride yer alan kayıtlı şifrelerin tamamına ulaşılır.
  • Herhangi bir kayıtlı verinin üzerine tıklandığında ise şifre düzenleme ya da değiştirme işlemleri tamamlanabilir.
  • Seçilen verinin sağ kısımdaki düzenleme menüsünde parolanın ne kadar güçlü olduğu da yazılıdır.
  • Buna ek olarak listelenen verilerden birine tıklandığında kayıtlı olan şifrenin cihazdan kalıcı olarak kaldırılması yani silinmesi mümkündür.

Yukarıda sıralanan işlemlerin doğrudan Parolalar uygulamasının yenilenen arayüzü aracılığıyla tamamlanması için cihaz macOS Sequoia sürümüne güncellenmelidir. Bunun yanı sıra macOS Sonoma veya daha eski sürümlere sahip olan cihazlardan ilgili sekmeye erişim sağlanması için de ilk olarak Apple menüsünden "Sistem Ayarları" başlığına tıklanmalıdır. Böylece Touch ID doğrulaması yapıldıktan sonra sistemde kayıtlı olan tüm şifreler ve geçiş kodları incelenebilir.

MacBook kayıtlı şifreleri görme işlemi Safari'den nasıl yapılır?

Apple'ın macOS işletim sistemine sahip olan cihazlarında kayıtlı şifrelerin görüntülenmesi için Safari tarayıcısı da kullanılabilir. Bu kapsamda ilk olarak Safari'ye giriş yapılması ve menü bölümünden "Ayarlar" başlığının seçilmesi gerekir. Daha sonra ise Touch ID doğrulaması yapıldığı gibi sistemde kayıtlı olan şifrelere erişilir. Ayrıca bu menüden Parolalar uygulamasında olduğu gibi geçiş kodlarının görüntülenmesi de mümkündür.

Mac cihazlarda Siri aracılığıyla kayıtlı şifrelere nasıl ulaşılır?

MacBook ve iMac cihazların farklı modellerinde Siri aracılığıyla hem hızlı hem de kolay bir şekilde şifre sorgulaması yapılabilir. Bu bağlamda öncelikle Siri'nin aktifleştirilmesi gerekir. Daha sonra ise "Kayıtlı parolaları/ şifreleri göster." gibi bir sesli komut kullanılabilir. Bu sayede sesli komut başarılı bir şekilde aktarıldığında Siri aracılığıyla Parolalar'da kayıtlı olan şifrelere erişim sağlanması söz konusudur.

Anahtar Kelimeler:
Apple MacBook MacOS iMac mac şifre
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İspanya'da Arda Güler'in gecesi! Turu getirdi, Ancelotti'ye tepkiler yağdı

İspanya'da Arda Güler'in gecesi! Turu getirdi, Ancelotti'ye tepkiler yağdı

Ebru teğmen geri adım atmadı! İfadesi ve mesajı yine dikkat çekti

Ebru teğmen geri adım atmadı! İfadesi ve mesajı yine dikkat çekti

Faiz oranlarında indirimler başladı! 16 ay öncesine dönüldü

Faiz oranlarında indirimler başladı! 16 ay öncesine dönüldü

Suriye iki ülkeye kapılarını kapattı: Giremezsiniz!

Suriye iki ülkeye kapılarını kapattı: Giremezsiniz!

Severek tüketiliyor ama demans riskini artırıyor!

Severek tüketiliyor ama demans riskini artırıyor!

Erkek arkadaşıyla tartıştı, arabadan atladı!

Erkek arkadaşıyla tartıştı, arabadan atladı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Salomon indiriminden kaçırmamanız gereken ayakkabılar burada!

Salomon indiriminden kaçırmamanız gereken ayakkabılar burada!

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

"Hafif, ince ama sıcacık tutuyor!" Mont alacaklar bakmadan geçmeyin

"Hafif, ince ama sıcacık tutuyor!" Mont alacaklar bakmadan geçmeyin

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.