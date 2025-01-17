Mac'te kayıtlı şifreler nasıl görülür? Mac'te, MacBook'ta kayıtlı şifreleri görme

Apple tarafından tasarlanıp geliştirilen iMac ve MacBook modellerinde kayıtlı parolaların görüntülenmesi mümkündür. Bu kapsamda Safari, Parolalar uygulaması veya Siri kullanılabilir. Kayıtlı şifrelerle geçiş kodlarının görüntülenmesi amacıyla kullanılabilen yöntemlerin her birindeyse farklı işlem adımları uygulanır. Dolayısıyla söz konusu yöntemlerle pratik bir şekilde Mac cihazlarda kayıtlı olan şifreleri bulma işleminin nasıl tamamlandığı açıklanmalıdır. Buna ek olarak özellikle Parolalar menüsünden söz edilirken sistemde mevcut olan parolaların nasıl düzenlendiğinin ele alınması da uygundur.

Mac'te kayıtlı şifreler nasıl görülür?

Apple markası tarafından üretilen masaüstü ve dizüstü bilgisayarların iMac ve MacBook olarak adlandırıldığı bilinir. Bu akıllı cihazlarda kayıtlı şifrelerin nerede depolandığı ise birçok kullanıcının merak ettiği hususlar arasındadır. Söz konusu şifreler e-posta hesaplarına ait olan parolaları içerebilir. Aynı zamanda şifrelerin sıralandığı menüden çeşitli platformlarda kullanılan geçiş kodları da incelenebilir. Bu kapsamda Mac'te kayıtlı şifreleri görme işleminin temel adımları aşağıdaki gibi açıklanmalıdır:

İlk olarak cihazda yer alan "Parolalar" uygulamasına ait olan arayüze geçiş yapılır.

Bu sekmede mevcut olan All, Passkeys veya Codes gibi başlıklardan tüm parolalara, geçiş şifrelerine ve kodlara erişim sağlanabilir.

İlgili başlıklardan birine tıkladığınızda bu kategoride yer alan kayıtlı şifrelerin tamamına ulaşılır.

Herhangi bir kayıtlı verinin üzerine tıklandığında ise şifre düzenleme ya da değiştirme işlemleri tamamlanabilir.

Seçilen verinin sağ kısımdaki düzenleme menüsünde parolanın ne kadar güçlü olduğu da yazılıdır.

Buna ek olarak listelenen verilerden birine tıklandığında kayıtlı olan şifrenin cihazdan kalıcı olarak kaldırılması yani silinmesi mümkündür.

Yukarıda sıralanan işlemlerin doğrudan Parolalar uygulamasının yenilenen arayüzü aracılığıyla tamamlanması için cihaz macOS Sequoia sürümüne güncellenmelidir. Bunun yanı sıra macOS Sonoma veya daha eski sürümlere sahip olan cihazlardan ilgili sekmeye erişim sağlanması için de ilk olarak Apple menüsünden "Sistem Ayarları" başlığına tıklanmalıdır. Böylece Touch ID doğrulaması yapıldıktan sonra sistemde kayıtlı olan tüm şifreler ve geçiş kodları incelenebilir.

MacBook kayıtlı şifreleri görme işlemi Safari'den nasıl yapılır?

Apple'ın macOS işletim sistemine sahip olan cihazlarında kayıtlı şifrelerin görüntülenmesi için Safari tarayıcısı da kullanılabilir. Bu kapsamda ilk olarak Safari'ye giriş yapılması ve menü bölümünden "Ayarlar" başlığının seçilmesi gerekir. Daha sonra ise Touch ID doğrulaması yapıldığı gibi sistemde kayıtlı olan şifrelere erişilir. Ayrıca bu menüden Parolalar uygulamasında olduğu gibi geçiş kodlarının görüntülenmesi de mümkündür.

Mac cihazlarda Siri aracılığıyla kayıtlı şifrelere nasıl ulaşılır?

MacBook ve iMac cihazların farklı modellerinde Siri aracılığıyla hem hızlı hem de kolay bir şekilde şifre sorgulaması yapılabilir. Bu bağlamda öncelikle Siri'nin aktifleştirilmesi gerekir. Daha sonra ise "Kayıtlı parolaları/ şifreleri göster." gibi bir sesli komut kullanılabilir. Bu sayede sesli komut başarılı bir şekilde aktarıldığında Siri aracılığıyla Parolalar'da kayıtlı olan şifrelere erişim sağlanması söz konusudur.