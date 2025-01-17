Mac'te nasıl ekran görüntüsü alınır? Mac'te ekran görüntüsü (ss) alma

Mac’te ekran görüntüsü alma işlemi tamamlanırken birden fazla klavye kısayolu kullanılabilir. Bu kısayolların farklı seçenekleri içermesi sayesinde ekranın tamamının veya belirli bir bölümünün resminin çekilmesi kolaylaşır. Buna ek olarak Mac kullanıcıları ss alma işlevlerinden yararlanılmasını sağlayan Ekran Resmi uygulamasına nasıl erişildiğini de araştırır. Bu bağlamda Ekran Resmi uygulamasının ana menüsüne klavye kısayolu ve Launchpad aracılığıyla nasıl geçiş yapıldığı belirtilmelidir.

Mac'te nasıl ekran görüntüsü alınır?

Mac bilgisayarlarda ekran görüntüsü alma işleminin gerçekleştirilmesi için çeşitli kısayollar kullanılabilir. Bu kısayollar birden fazla seçeneği içerdiği için tüm ekranın veya belirli bir pencerenin görüntüsünü kaydetme imkanı sunar. Dolayısıyla Mac’te ss alma işleminin tamamlanmasını sağlayan kısayolların nasıl kullanıldığı aşağıdaki gibi detaylandırılmalıdır:

iMac ve MacBook’larda ekran görüntüsü almanın en pratik yöntemi Shift, Command ve 3 tuşlarına aynı anda basılmasını içerir. Bu sayede bilgisayarda açık olan mevcut ekranın görüntüsü yakalanır. Buna bağlı olarak cihaz ekranının köşesinde küçük bir resim görülür. İlgili resme tıklandığı zaman yakalanan görüntüye erişim sağlandığı için bu dosyanın düzenlenmesi veya seçilen klasöre kaydedilmesi mümkün olur.

MacBook ve iMac kullanıcıları çalışma ekranının belirli bir bölümünün resmini kaydetmek isteyebilir. Bu işlemin tamamlanması için aynı anda basılı tutulması gereken tuşlarsa Shift, Command ve 4’tür. Bununla birlikte ekranda bir artı işaretinin belirdiği görülür. İlgili işaretin ekran görüntüsü alınacak olan alana sürüklenmesi sayesinde işlem kısa bir sürede tamamlanır. Bu süreçte sayfanın belirli bir bölümünün resmini çekme işleminin iptal edilmesi için de Esc (Escape) tuşuna basılması yeterlidir.

Mac cihazlarda bir pencere veya menünün resmini çekme işleminin gerçekleştirilmesi için Shift, Command, 4 ve Space bar (boşluk) tuşlarına aynı anda basılabilir. Böylece işaretçinin kamera sembolüne dönüştüğü fark edilir. Bu bağlamda ekran görüntüsü alınacak olan pencere veya menüye tıklanması mümkündür. Ayrıca pencerenin gölgesi ekran görüntüsüne dahil edilmeyecek ise “Option” tuşuna basılması yeterlidir. Daha sonra ekranın köşesinde beliren küçük resme tıklanarak yakalanan görüntünün düzenlenmesi uygundur.

Apple iMac ve MacBook ekran görüntüsü alma uygulaması nedir?

Apple bilgisayarlarda bulunan Ekran Resmi uygulaması sayesinde belirli bir pencere ya da sayfanın görüntüsü anlık olarak yakalanabilir. Ayrıca bu uygulamanın sunduğu işlev seçenekleri, ekranın belirli bir bölümünün görüntüsünü yakalamayı da mümkün kılar. Bu işlemlerin tamamlanması için klavye aracılığıyla çeşitli kısayolların kullanılması uygundur.

Buna ek olarak Ekran Resmi’nin ana menüsüne erişim sağlanması için Launchpad üzerinden direkt olarak uygulama simgesine tıklanabilir. Ayrıca yine klavyeden Shift, Command ve 5 tuşlarına aynı anda basıldığında Ekran Resmi işlevlerine ulaşılması söz konusudur. Böylece belirli bir pencerenin ya da tüm ekranın resmi çekilirken klavye kısayolları yerine uygulama menüsündeki işlem butonları kullanılabilir.