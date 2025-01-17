HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Mac'te nasıl ekran görüntüsü alınır? Mac'te ekran görüntüsü (ss) alma

Mac'te nasıl ekran görüntüsü alınır? Mac'te ekran görüntüsü (ss) alma

Burcu Tufan Burcu Tufan
05.01.2025 14:02
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

MacBook ve iMac cihazlarda yer alan Ekran Resmi uygulaması sayesinde çalışma sayfasının tamamının veya belirli bir bölümünün görüntüsü yakalanabilir. Ardından alınan ekran görüntüsünün düzenlenmesi ve cihaz sistemindeki herhangi bir klasöre kaydedilmesi mümkündür. Bu bağlamda Mac bilgisayarlarda klavye kısayollarının kullanılmasıyla nasıl ekran görüntüsü alındığı açıklanmalıdır. Böylece pratik kısayollarla bir pencerenin veya ekranın tamamının görüntüsü anında yakalanıp kaydedilebilir.

Mac'te nasıl ekran görüntüsü alınır? Mac'te ekran görüntüsü (ss) alma

Mac’te ekran görüntüsü alma işlemi tamamlanırken birden fazla klavye kısayolu kullanılabilir. Bu kısayolların farklı seçenekleri içermesi sayesinde ekranın tamamının veya belirli bir bölümünün resminin çekilmesi kolaylaşır. Buna ek olarak Mac kullanıcıları ss alma işlevlerinden yararlanılmasını sağlayan Ekran Resmi uygulamasına nasıl erişildiğini de araştırır. Bu bağlamda Ekran Resmi uygulamasının ana menüsüne klavye kısayolu ve Launchpad aracılığıyla nasıl geçiş yapıldığı belirtilmelidir.

Mac'te nasıl ekran görüntüsü alınır?

Mac bilgisayarlarda ekran görüntüsü alma işleminin gerçekleştirilmesi için çeşitli kısayollar kullanılabilir. Bu kısayollar birden fazla seçeneği içerdiği için tüm ekranın veya belirli bir pencerenin görüntüsünü kaydetme imkanı sunar. Dolayısıyla Mac’te ss alma işleminin tamamlanmasını sağlayan kısayolların nasıl kullanıldığı aşağıdaki gibi detaylandırılmalıdır:

  • iMac ve MacBook’larda ekran görüntüsü almanın en pratik yöntemi Shift, Command ve 3 tuşlarına aynı anda basılmasını içerir. Bu sayede bilgisayarda açık olan mevcut ekranın görüntüsü yakalanır. Buna bağlı olarak cihaz ekranının köşesinde küçük bir resim görülür. İlgili resme tıklandığı zaman yakalanan görüntüye erişim sağlandığı için bu dosyanın düzenlenmesi veya seçilen klasöre kaydedilmesi mümkün olur.

  • MacBook ve iMac kullanıcıları çalışma ekranının belirli bir bölümünün resmini kaydetmek isteyebilir. Bu işlemin tamamlanması için aynı anda basılı tutulması gereken tuşlarsa Shift, Command ve 4’tür. Bununla birlikte ekranda bir artı işaretinin belirdiği görülür. İlgili işaretin ekran görüntüsü alınacak olan alana sürüklenmesi sayesinde işlem kısa bir sürede tamamlanır. Bu süreçte sayfanın belirli bir bölümünün resmini çekme işleminin iptal edilmesi için de Esc (Escape) tuşuna basılması yeterlidir.

  • Mac cihazlarda bir pencere veya menünün resmini çekme işleminin gerçekleştirilmesi için Shift, Command, 4 ve Space bar (boşluk) tuşlarına aynı anda basılabilir. Böylece işaretçinin kamera sembolüne dönüştüğü fark edilir. Bu bağlamda ekran görüntüsü alınacak olan pencere veya menüye tıklanması mümkündür. Ayrıca pencerenin gölgesi ekran görüntüsüne dahil edilmeyecek ise “Option” tuşuna basılması yeterlidir. Daha sonra ekranın köşesinde beliren küçük resme tıklanarak yakalanan görüntünün düzenlenmesi uygundur.

Apple iMac ve MacBook ekran görüntüsü alma uygulaması nedir?

Apple bilgisayarlarda bulunan Ekran Resmi uygulaması sayesinde belirli bir pencere ya da sayfanın görüntüsü anlık olarak yakalanabilir. Ayrıca bu uygulamanın sunduğu işlev seçenekleri, ekranın belirli bir bölümünün görüntüsünü yakalamayı da mümkün kılar. Bu işlemlerin tamamlanması için klavye aracılığıyla çeşitli kısayolların kullanılması uygundur.

Buna ek olarak Ekran Resmi’nin ana menüsüne erişim sağlanması için Launchpad üzerinden direkt olarak uygulama simgesine tıklanabilir. Ayrıca yine klavyeden Shift, Command ve 5 tuşlarına aynı anda basıldığında Ekran Resmi işlevlerine ulaşılması söz konusudur. Böylece belirli bir pencerenin ya da tüm ekranın resmi çekilirken klavye kısayolları yerine uygulama menüsündeki işlem butonları kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler:
Apple MacBook MacOS iMac ekran görüntüsü alma mac
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Uzman isimden altın yatırımcısına uyarı

Uzman isimden altın yatırımcısına uyarı

Sakın tüketmeyin! Ünlü tereyağı markası market raflarından toplanıyor

Sakın tüketmeyin! Ünlü tereyağı markası market raflarından toplanıyor

Suriye iki ülkeye kapılarını kapattı: Giremezsiniz!

Suriye iki ülkeye kapılarını kapattı: Giremezsiniz!

Ebru teğmen geri adım atmadı! İfadesi ve mesajı yine dikkat çekti

Ebru teğmen geri adım atmadı! İfadesi ve mesajı yine dikkat çekti

Severek tüketiliyor ama demans riskini artırıyor!

Severek tüketiliyor ama demans riskini artırıyor!

DEM Parti'den İmralı görüşmeleriyle ilgili açıklama: Tüm partilerin ortak bir arzusu var

DEM Parti'den İmralı görüşmeleriyle ilgili açıklama: Tüm partilerin ortak bir arzusu var

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

eSIM hakkında bilmeniz gereken her şey burada!

eSIM hakkında bilmeniz gereken her şey burada!

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Sosyal medyada milyonlarca izlenme alan viral TEMU ürünleri

Sosyal medyada milyonlarca izlenme alan viral TEMU ürünleri

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.