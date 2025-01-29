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Mac'te nasıl ekran kaydı alınır? Mac'te ekran kaydı alma

Burcu Tufan Burcu Tufan
07.01.2025 13:22
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Mac cihazlarda Ekran Resmi veya QuickTime Player uygulamasını açan kişiler, ekran kaydı alma işlemini kısa sürede başlatabilir. Bu süreçte ayarların düzenlenmesi ve sesli kayıt yapılması da söz konusu olur. Ayrıca ekran kaydına pencerelerin tamamını veya yalnızca belirli bir bölümünü dahil etme opsiyonu vardır. Bu kapsamda Mac’te iki ayrı yöntemle ekran kaydı alınırken hangi pratik adımların takip edildiği belirtilmelidir.

Mac'te nasıl ekran kaydı alınır? Mac'te ekran kaydı alma

Mac'te ekran kaydı alma işlemi hem QuickTime Player hem de Ekran Resmi uygulamasıyla pratik bir şekilde tamamlanabilir. Ayrıca her iki yöntem de ekran kaydı alırken yalnızca belirli bir bölümü veya pencerelerin tamamını seçme şansı sunar. Buna ek olarak QuickTime Player ile ekran kaydı alırken ses ve imleç ayarlarının düzenlenmesi mümkündür. Bu bağlamda MacBook ve iMac bilgisayarlarda söz edilen iki uygulamanın kullanılmasıyla nasıl ekran kaydı alındığı ayrıntılı olarak açıklanmalıdır.

Mac'te nasıl ekran kaydı alınır?

Mac cihazlarda ekran kaydı almak isteyenler tarafından kullanılabilen iki ayrı seçenek mevcuttur. Bunların ilki bilgisayarlarda yer alan Ekran Resmi uygulamasına erişim sağlanmasıdır. Diğer bir seçenek ise QuickTime Player uygulaması aracılığıyla ekran kaydı alınmasıdır. Bu bağlamda Mac cihazlarda söz edilen iki ayrı yöntemle ekran kaydı alınırken hangi adımların izlendiği aşağıdaki alt başlıklarla açıklanmalıdır.

Mac’lerde Ekran Resmi uygulamasıyla ekran kaydı alma

iMac ve MacBook cihazlarda Launchpad ya da Shift+ Komut+5 kısayoluyla Ekran Resmi araç çubuğuna erişim sağlanabilir. Ardından uygulamanın araç çubuğunda sıralanan farklı işlevlerin kullanılması mümkündür. Bunlar arasında ekran resmi çekme veya video kaydı alma opsiyonları bulunur. Bu bağlamda araç çubuğundaki sağ alt köşesinde yuvarlak ve kırmızı renkli kayıt sembolü olan simgeler kullanılabilir. Böylece ekranın sadece belirli bir bölümünün ya da tamamının kaydı alınır.

Mac’lerde QuickTime Player aracılığıyla ekran kaydı alma

Mac bilgisayarların uygulamalar klasöründe QuickTime Player simgesi yer alır. İlgili uygulama açıldığında menü çubuğu kısmında Dosya ve Yeni Ekran Kaydı başlıkları seçilebilir. Ardından Ekran Kaydı penceresine erişim sağlanması mümkün olur.

Bu süreçteyse kaydı başlatmadan önce çeşitli ayarların düzenlenmesi önerilir.

Örneğin; işlem gerçekleştirilirken kullanıcı sesi veya farklı bir ses dosyası da kaydedilebilir. Buna ek olarak kayıt esnasında sesi takip etmek için yükseklik sürgüsüyle ayarları değiştirmek mümkündür. Ayrıca imlecin kenarlarında siyah daire görünmesi için Kayıtta Fare Tıklamalarını Göster özelliği aktifleştirilebilir.

Tüm tercihler tamamlandıktan sonra Kayıt Yap düğmesine tıklanmalıdır. Böylece ekranının tamamını kaydetmek için herhangi bir bölüme tıklanması yeterli olur. Kayıt Yap düğmesine basıldıktan sonra belirli bir bölüm seçilecekse bunun için ilgili pencerenin sürüklenmesi gerekir. Ardından Kaydı Başlat butonuyla işlemin tamamlanması uygundur.

QuickTime Player ile ekran kaydı alınırken işlemin durdurulması da oldukça pratiktir. Bu çerçevede menü çubuğunda sıralanan işlevler arasındaki Durdur düğmesine tıklanır. Ayrıca Komut+Control+Esc tuşlarına aynı anda basılması da kaydın durdurulmasını sağlar. İşlem tamamlandığında ise kaydedilen video ekranlara otomatik olarak taşınır. Böylece ekran kaydının düzenlenmesi, cihaza kaydedilmesi veya paylaşılması mümkün olur.

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MacBook iMac ekran kayıt mac
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