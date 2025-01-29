Mac'te nasıl uygulama silinir, nereden yapılır? Mac'te uygulama silme

MacBook ve iMac cihazlarda iki ayrı yöntemden yararlanılarak uygulama silme işlemi tamamlanabilir. Bu kapsamda Launchpad veya Finder menülerine geçiş yapılması mümkündür. Bununla birlikte iki yöntemden biri yalnızca App Store’dan indirilen uygulamalar için kullanılabilir. Bu bağlamda uygulama silme işlemi tamamlanırken aplikasyonun yüklendiği kaynağa göre en uygun seçenekten yararlanılması gerekir. Dolayısıyla Launchpad ve Finder üzerinden uygulama silme işlemlerinin ilerletilmesini sağlayan pratik adımlar açıklanmalıdır.

Mac'te nasıl uygulama silinir?

MacBook ve iMac bilgisayarlardan iki ayrı yöntemin kullanılmasıyla uygulamaların silinmesi mümkündür. Bu yöntemler Launchpad ya da Finder menülerine geçiş yapılmasını gerektirir. Uygulamalar cihazdan silindiğinde veya kaldırıldığında ise saklama alanında yer açılması söz konusu olur. Bu kapsamda “Mac’te uygulama silme nereden yapılır?” sorusunu cevaplayan iki ayrı yöntemin nasıl uygulandığı aşağıda sıralanan alt başlıklarla ele alınmalıdır:

Mac’te Launchpad üzerinden uygulama silme

Mac cihazlarda Launchpad üzerinden uygulama silme adımları şu şekildedir:

Öncelikle silinecek olan uygulama açıksa aplikasyona ait olan pencerenin kapatılması gerekir.

İkinci adımda Dock veya uygulamalar klasöründen Launchpad açılmalıdır.

Yukarıdaki adıma alternatif olarak izleme dörtgeninde parmaklar yardımıyla kıstırma hareketi yapılabilir.

Uygulama Launchpad kapsamında bulunmuyorsa üst bölümden arama alanının kullanılması mümkündür.

Buna ek olarak birden fazla uygulama sayfası mevcutsa ekranın alt bölümündeki noktalara tıklanarak ya da dörtgende sola veya sağa kaydırma hareketi yaparak pencereler arası geçiş sağlanabilir.

Ardından Option tuşuna ya da herhangi bir uygulama simgesinin üstüne basılı tutulmalıdır.

Bu süreçte uygulamalar titremeye başladıktan sonra cihazdan kaldırılacak olan aplikasyonun simgesine tıklanarak “Sil” seçeneği kullanılmalıdır.

Yukarıdaki adımlarla App Store’dan Mac cihazlara yüklenen uygulamaların hızlı bir şekilde silinmesi mümkündür. Diğer uygulamalarsa yalnızca Finder menüsüne geçiş yapılarak bilgisayardan kaldırılabilir.

Mac’te Finder üzerinden uygulama silme

Mac’te uygulama silme işlemi Finder üzerinden tamamlanacağı takdirde aşağıda sıralanan adımlar takip edilmelidir:

Öncelikle silinecek olan aplikasyon açıksa işleme devam etmeden önce uygulamadan çıkış yapılması gerekir.

Ardından masaüstüne veya Dock’a tıklanarak Finder menüsüne geçiş yapılmalıdır.

Erişim sağlanan menüde silinecek olan uygulama bulunmalı ve daha sonra seçim yapmak için aplikasyona tıklanmalıdır.

Cihaz sistemindeki aplikasyonların birçoğu ilgili menüdeki Uygulamalar klasöründe sıralanır.

Yukarıdaki adıma ek olarak Spotlight’ın kullanılmasıyla uygulamanın hangi klasörde konumlandığı bulunabilir.

Son olarak uygulamanın çöp sepetine taşınması için aplikasyon simgesini sürükleme ya da Komut-Delete tuşlarına tıklama gibi yöntemlerden yararlanılması mümkündür.

Yukarıdaki adımlarla Mac cihazlardan uygulama silme işlemi tamamlanırken kullanıcı adı ve parola gibi verilerin sisteme aktarılması gerekli olabilir. Bu durumda ilgili verilerin ekrandaki kutucuklara yazılması ve işlemin onaylanması yeterlidir. Buna ek olarak uygulamalar silindikten sonra Finder üzerinden Çöp Sepetini Boşalt başlığına tıklanması uygundur.