Mac'te nasıl uygulama silinir, nereden yapılır? Mac'te uygulama silme

MacBook ve iMac cihazlarda iki ayrı yöntemden yararlanılarak uygulama silme işlemi tamamlanabilir. Bu kapsamda Launchpad veya Finder menülerine geçiş yapılması mümkündür. Bununla birlikte iki yöntemden biri yalnızca App Store’dan indirilen uygulamalar için kullanılabilir. Bu bağlamda uygulama silme işlemi tamamlanırken aplikasyonun yüklendiği kaynağa göre en uygun seçenekten yararlanılması gerekir. Dolayısıyla Launchpad ve Finder üzerinden uygulama silme işlemlerinin ilerletilmesini sağlayan pratik adımlar açıklanmalıdır.
MacBook ve iMac bilgisayarlardan iki ayrı yöntemin kullanılmasıyla uygulamaların silinmesi mümkündür. Bu yöntemler Launchpad ya da Finder menülerine geçiş yapılmasını gerektirir. Uygulamalar cihazdan silindiğinde veya kaldırıldığında ise saklama alanında yer açılması söz konusu olur. Bu kapsamda “Mac’te uygulama silme nereden yapılır?” sorusunu cevaplayan iki ayrı yöntemin nasıl uygulandığı aşağıda sıralanan alt başlıklarla ele alınmalıdır:
Mac cihazlarda Launchpad üzerinden uygulama silme adımları şu şekildedir:
Yukarıdaki adımlarla App Store’dan Mac cihazlara yüklenen uygulamaların hızlı bir şekilde silinmesi mümkündür. Diğer uygulamalarsa yalnızca Finder menüsüne geçiş yapılarak bilgisayardan kaldırılabilir.
Mac’te uygulama silme işlemi Finder üzerinden tamamlanacağı takdirde aşağıda sıralanan adımlar takip edilmelidir:
Yukarıdaki adımlarla Mac cihazlardan uygulama silme işlemi tamamlanırken kullanıcı adı ve parola gibi verilerin sisteme aktarılması gerekli olabilir. Bu durumda ilgili verilerin ekrandaki kutucuklara yazılması ve işlemin onaylanması yeterlidir. Buna ek olarak uygulamalar silindikten sonra Finder üzerinden Çöp Sepetini Boşalt başlığına tıklanması uygundur.