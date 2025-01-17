Mac'te RAM kullanımı nasıl görülür? Mac'te RAM kullanımı görme

Apple'ın dizüstü ve masaüstü bilgisayarlarında donanımsal özelliklerin görüntülenebildiği menüden RAM kullanımına bakılabilir. Böylece fiziksel bellek ve ön bellekteki dosya gibi verilerin pratik bir şekilde keşfedilmesi mümkün olur. Ayrıca Mac'lerde RAM kullanımının incelendiği alanda analiz raporları mevcuttur. Söz konusu grafiklerden yararlanan kişiler, cihazın RAM kullanım performansı hakkında bilgi edinebilir. Bu doğrultuda Mac cihazlarda geçici bellek performansının detaylı bir şekilde açıklandığı menü hakkında önemli ipuçları derlenmelidir.

Mac'te RAM kullanımı nasıl görülür?

Random Access Memory olarak açımlanan RAM, bir cihazın hızlı çalışan geçici belleğini temsil eder. Bu bağlamda RAM kullanımı cihazda anlık olarak çalışan uygulamalar ve gerçekleştirilen işlemlerle ilişkilidir. Dolayısıyla Mac cihazlarda bilgisayarların kısa süreli hafızasını temsil eden RAM kullanımının görüntülenmesi de önem arz eder. Bu bağlamda ilk olarak iMac ve MacBook'larda donanımsal verilerin yazılı olduğu menüye nasıl erişim sağlandığı açıklanmalıdır.

Cihazlarda macOS Sequoia güncel sürümü yüklüyse doğrudan "Etkinlik Monitörü" menüsüne geçiş yapılması söz konusu olur. İngilizcesi Activity Monitor olan sekmede sıralanan başlıklardan biri de RAM olarak öne çıkar. Belirtilen başlığa tıklandığı takdirde aşağıda sıralanan verilerin tümüne erişilir:

Bellek Sıkıntısı olarak adlandırılan bölüme bakıldığında RAM'in işlem ihtiyaçlarını verimli bir şekilde karşılayıp karşılamadığı görüntülenebilir. Ayrıca burada yer alan grafikle boş ve bağlı bellek, dosya ön belleği, takas hızı gibi veriler hakkındaki özet raporlara erişilir.

Fiziksel Bellek başlığında ise cihazla yüklü olan toplam RAM miktarı yazılıdır.

Kullanılan Bellek olarak adlandırılan bölümde birden fazla başlık sıralanır. Bunlar arasında aplikasyonlar tarafından kullanılan RAM'i gösteren Uygulama Belleği başlığı yer alır. Bağlı Bellek yazan kısımda ise bilgisayar sistemi tarafından ihtiyaç duyulan RAM miktarı açıklanır. Ayrıca ilgili menüde Sıkıştırılabilir Bellek başlığı da mevcuttur. Bu bölüme göz atıldığı zaman daha fazla RAM'i kullanılabilir hale getirmek amacıyla sıkıştırılan bellek miktarı görüntülenir.

İncelenen menüde yer alan başlıklardan biri de Önbellekteki Dosya olarak belirtilebilir. Bu başlıkla birlikte sistem performansının artırılması amacıyla kullanılmamış RAM'de ön belleğe alınan dosyalara göz atılabilir.

Kullanılan Takas olarak isimlendirilen bölümde ise başlangıç diskinde kullanılmayan dosyaları RAM ile değiş tokuş etmek için ihtiyaç duyulan alan yazılıdır.

Mac cihazlarda RAM gereksinimi nasıl incelenir?

Mac'te RAM kullanımı görme işleminin tamamlanması amacıyla erişim sağlanan Etkinlik Monitörü menüsünde çeşitli grafikler sıralanır. Bunlar arasında Bellek Sıkıntısı başlığı altında konumlanan raporlar öne çıkar. İlgili menüyü inceleyen kişiler, bilgisayarda daha fazla RAM alanına ihtiyaç olup olmadığını keşfeder. Bunun içinse grafiklerin üç ayrı şekilde yorumlanması gerekir.

Sistemdeki rapor türlerinin ilki, cihazın RAM miktarını başarılı bir şekilde kullandığını gösteren yeşil bellek sıkıntısı grafiğidir. Sarı renkli grafik ise bilgisayarda zaman içerisinde daha fazla RAM'e gereksinim oluşabileceğini gösterir. Bununla birlikte kırmızı bellek sıkıntısı grafiği de cihazda güncel olarak daha fazla RAM alanına gereksinim olduğunu temsil eder.