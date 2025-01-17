Mac'te RAM kullanımı nasıl görülür? Mac'te RAM kullanımı görme

Apple'ın dizüstü ve masaüstü bilgisayarlarında donanımsal özelliklerin görüntülenebildiği menüden RAM kullanımına bakılabilir. Böylece fiziksel bellek ve ön bellekteki dosya gibi verilerin pratik bir şekilde keşfedilmesi mümkün olur. Ayrıca Mac'lerde RAM kullanımının incelendiği alanda analiz raporları mevcuttur. Söz konusu grafiklerden yararlanan kişiler, cihazın RAM kullanım performansı hakkında bilgi edinebilir. Bu doğrultuda Mac cihazlarda geçici bellek performansının detaylı bir şekilde açıklandığı menü hakkında önemli ipuçları derlenmelidir.
Random Access Memory olarak açımlanan RAM, bir cihazın hızlı çalışan geçici belleğini temsil eder. Bu bağlamda RAM kullanımı cihazda anlık olarak çalışan uygulamalar ve gerçekleştirilen işlemlerle ilişkilidir. Dolayısıyla Mac cihazlarda bilgisayarların kısa süreli hafızasını temsil eden RAM kullanımının görüntülenmesi de önem arz eder. Bu bağlamda ilk olarak iMac ve MacBook'larda donanımsal verilerin yazılı olduğu menüye nasıl erişim sağlandığı açıklanmalıdır.
Cihazlarda macOS Sequoia güncel sürümü yüklüyse doğrudan "Etkinlik Monitörü" menüsüne geçiş yapılması söz konusu olur. İngilizcesi Activity Monitor olan sekmede sıralanan başlıklardan biri de RAM olarak öne çıkar. Belirtilen başlığa tıklandığı takdirde aşağıda sıralanan verilerin tümüne erişilir:
Mac'te RAM kullanımı görme işleminin tamamlanması amacıyla erişim sağlanan Etkinlik Monitörü menüsünde çeşitli grafikler sıralanır. Bunlar arasında Bellek Sıkıntısı başlığı altında konumlanan raporlar öne çıkar. İlgili menüyü inceleyen kişiler, bilgisayarda daha fazla RAM alanına ihtiyaç olup olmadığını keşfeder. Bunun içinse grafiklerin üç ayrı şekilde yorumlanması gerekir.
Sistemdeki rapor türlerinin ilki, cihazın RAM miktarını başarılı bir şekilde kullandığını gösteren yeşil bellek sıkıntısı grafiğidir. Sarı renkli grafik ise bilgisayarda zaman içerisinde daha fazla RAM'e gereksinim oluşabileceğini gösterir. Bununla birlikte kırmızı bellek sıkıntısı grafiği de cihazda güncel olarak daha fazla RAM alanına gereksinim olduğunu temsil eder.