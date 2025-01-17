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Mac'te Safari geçmişi nasıl görüntülenir? Mac'te, MacBook'ta Safari geçmişi görme

Burcu Tufan Burcu Tufan
05.01.2025 13:25
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Mac bilgisayarları kullanan kişiler, Safari tarayıcısı aracılığıyla internet ortamında güvenli bir şekilde gezinebilir. İlgili uygulamanın ana ekranındaki Safari ve Geçmiş başlıkları ise web tarayıcısına yönelik olan çeşitli verilerin görüntülenmesini ve düzenlenmesini sağlar. Böylece Safari geçmişi görüntüleme ve temizleme işlemleri birkaç dakika içerisinde kolaylıkla tamamlanabilir.

Mac'te Safari geçmişi nasıl görüntülenir? Mac'te, MacBook'ta Safari geçmişi görme

WebKit temelli bir web tarayıcısı olan Safari, ilk defa mac OS X Panther sürümüyle kullanıcıların hayatına dahil olmuştur. Bu web tarayıcısı MacBook ve iMac bilgisayarlara sahip olan kullanıcıların birçok internet sitesini ziyaret etmelerini sağlar. Apple tarafından geliştirilen cihazlarda mevcut olan Safari uygulamasının ana ekranına erişim sağlandığında ise farklı işlevler kullanılabilir. Bunlar arasında “Geçmiş” menüsünden ziyaret verilerini inceleme opsiyonu öne çıkar. Ayrıca Safari uygulamasına giriş yapıldıktan sonra birkaç adımda arama geçmişini temizleme işlemi de tamamlanabilir.

Mac'te Safari geçmişi nasıl görüntülenir?

Apple markasının iMac ve MacBook gibi cihazlarını kullanan kişiler, Safari geçmişini yönetme konusunda fikir edinmek ister. Bu bağlamda ilk olarak Safari arama motoru hakkında temel bilgiler sunulmalıdır. Safari, Apple tarafından geliştirilen ve WebKit motorunu temel aldığı bilinen bir web tarayıcısı olarak öne çıkar. İlk olarak mac OS X Panther sürümüyle birlikte 2003 senesinde kullanıcılara sunulan Safari’de arama geçmişi yönetilebilir.

Mac cihazlarda Safari geçmişini görüntüleme işlemi, ziyaret edilen web sitelerinin her birinin incelenmesini mümkün kılar. Bu sayede arama motorunun geçmiş menüsünden daha önce ziyaret edilen bir sayfanın yeniden bulunması da kolaylaşır. Buna bağlı olarak birkaç temel adımdan oluşan Mac’te Safari geçmişi görme işleminin detayları aşağıdaki gibi belirtilmelidir:

  • İlk olarak cihaz arayüzündeki Safari uygulaması butonuna tıklanır.
  • Açılan ekranda yer alan yatay menüde Safari, Dosya, Düzen, Görüntü, Geçmiş, Yer İşaretleri, Pencere ve Yardım gibi başlıkların sıralandığı görülür.
  • Bu başlıklar arasındaki “Geçmiş” opsiyonu seçildiğinde ekrana gelen küçük pencerede son ziyaret edilen web siteleri ve çeşitli işlem seçenekleri ile karşılaşılır.
  • Küçük pencerede yer alan başlıklar arasındaki “Tüm Geçmişi Göster” yazısına tıklandığında Safari aracılığıyla ziyaret edilen sayfaların her biri görüntülenebilir.
  • Yine “Son Kapatılanlar” başlığına tıklanarak en yakın zamanda çıkış yapılan bir veya birden fazla web sitesi sekmesinin görüntülenmesi mümkün olur.
  • Açılan penceredeki “Son Kapatılan Pencereyi Yeniden Aç” seçeneği ise kullanıcıların en yakın zamanda ziyaret ettikleri web sayfalarını ekranlarına getirmelerini mümkün kılar.

MacBook Safari geçmişi görme ve temizleme işlemi

iMac ve MacBook cihazlarda Safari ziyaretlerinin görüntülenmesi için uygulamada yer alan “Geçmiş” başlığına tıklanır. Bu sayede en son ziyaret edilen veya tüm zamanlarda erişim sağlanan sayfalar kısa sürede incelenebilir. Buna ek olarak bilgisayarlardan Safari uygulamasına giriş yapıldığında yatay menüdeki ilk başlığa tıklanarak tarayıcı geçmişi temizlenebilir.

Bunun için ilk olarak “Safari” başlığına ve daha sonra da “Geçmişi Sil” yazısına tıklanması gerekir. Böylece uygulamadaki ziyaret geçmişinin belirli bir kısmı veya tamamı silinebilir. Ayrıca aynı menüden web tarayıcısına yönelik olan ayarlarla gizlilik raporunun düzenlenmesi de mümkündür.

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Apple MacBook MacOS iMac Safari Browser İnternet tarayıcısı mac safari
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