Mac cihazlardan iPhone telefonlara dosya aktarımı yapılacağı zaman birden fazla yöntemden yararlanılması mümkündür. Bunlar arasında Finder uygulamasıyla seçili veya tüm fotoğrafları eş zamanlama opsiyonu öne çıkar. Buna ek olarak AirDrop aracılığıyla Mac cihazlarda seçilen fotoğrafların hızlı bir şekilde iPhone aygıtına gönderilmesi uygundur. Bu bağlamda iki ayrı yöntemle çeşitli işlevleri kullanarak fotoğraf aktarma sürecinin nasıl ilerletildiği açıklanmalıdır.

Mac'ten iPhone'a nasıl fotoğraf aktarılır?

Mac'ten iPhone'a fotoğraf aktarma işlemini tamamlamak için kullanılabilen birden fazla yöntem vardır. Bunların başında ise iCloud Fotoğrafları’nı kullanma opsiyonu öne çıkar. Çünkü ilgili seçeneğin aktif olduğu cihazlarda yer alan fotoğraflar Mac bilgisayarlarda otomatik olarak güncellenir. Bu sayede cihazlar arasında ek bir işlemle fotoğraf aktarımı yapmaya gerek kalmaz.

Mac bilgisayarlardan iPhone’a fotoğraf aktarmak amacıyla kullanılabilen bir diğer yöntemse eş zamanlama olarak adlandırılır. Bu yöntemden yararlanmak isteyen bireylerse iPhone cihazlarındaki iCloud Fotoğrafları özelliğini kapatmalıdır. Böylece Mac cihazlardaki seçili veya tüm fotoğrafların iPhone telefonlarla eş zamanlanması mümkün olur. Söz edilen yöntemin uygulanması için izlenmesi gereken pratik adımlarsa aşağıda sıralanmıştır:

Öncelikle iPhone’un Mac cihazlara bağlanması gerekir.

Bağlantı kurma yöntemi olarak USB/USB-C kablosu veya Wi-Fi kullanılabilir.

iPhone telefonla Mac bilgisayar arasındaki bağlantı kurulduğunda ise bir Finder penceresi açılmalıdır.

İlgili pencereyi ekranlara getirmek için Dock bölümünde yer alan Finder simgesine tıklanır.

Finder simgesine tıklayan kullanıcılar kenar çubuğundan mevcut aygıtı kolaylıkla belirleyebilir.

Yukarıdaki adımla birlikte aygıt seçimi yapıldığı takdirde sağ üstte konumlanan Fotoğraflar başlığına tıklanması uygun olur.

Ardından “Şuradaki fotoğrafları eş zamanlayarak aygıta aktar” onay kutusuna tıklanması yeterlidir.

Bu bağlamda açılır menüden Fotoğraflar, Resimler veya diğer klasörler hızlı bir şekilde seçilebilir.

Fotoğrafları eş zamanlama işlemi tamamlanırken birden fazla işlevin kullanılması mümkündür.

Yukarıdaki adım tamamlanırken kullanılabilen işlem opsiyonları “Tüm fotoğraflar ve albümler” ya da “Seçili albümler” olarak sıralanabilir.

Hangi klasördeki fotoğrafların eş zamanlı olarak aktarılacağı seçildikten sonra ise onay kutularına tıklanır.

Dosya aktarımı tamamlanmadan önce ek seçimlerin yapılması da mümkündür.

Yukarıda söz edilen seçeneklere “Videoları dahil et” veya “Yalnızca favoriler” gibi başlıklar örnek verilebilir.

Tüm seçimler yapıldığında ise yalnızca “Uygula” butonuna tıklanarak eş zamanlama başlatılabilir.

Finder aracılığıyla tamamlanan fotoğraf eş zamanlama işlemi iPhone’dan aktarılan dosyaları silmek amacıyla da kullanılabilir. Bu sayede aynı işlem opsiyonlarından yararlanılarak aktarılan fotoğrafların cihaz sisteminden kaldırılması mümkün olur.

Mac’ten iPhone’a AirDrop ile fotoğraf aktarma yöntemi

iMac ve MacBook cihazlardan iPhone telefonlara fotoğraf aktarılırken AirDrop uygulaması kullanılabilir. Bu yöntem özellikle seçili dosyaların hızlı bir şekilde farklı bir cihaza aktarılması söz konusu olduğunda tercih edilir. AirDrop aracılığıyla fotoğraf aktarma işlemi tamamlanacağı zaman ise ilk olarak Mac’lerde dosya seçimi yapılmalıdır. Ardından paylaş simgesine tıklanarak AirDrop seçilebilir.

Bu sayede cihazlar arasında işleme konu olan iPhone aygıtının saptanması mümkün olur. Böylece seçilen iPhone aygıtına Mac sisteminde işaretlenen fotoğraflar hızlı bir şekilde aktarılabilir. Bu süreçte dikkat edilmesi gereken en önemli noktaysa aktarımın tamamlanması için iPhone’da ekrana gelen istek penceresinden “Kabul Et” seçeneğine tıklanmasıdır.