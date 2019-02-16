HABER

Macar avcılar, Isparta’da yaban domuzu sürek avı yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 15:25 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü Burdur 6.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü Burdur 6. Bölge Müdürlüğünce Isparta’da av turizmi kapsamında, yabancılara Güneykent, Kısıklı ve Keçiborlu-Senir Devlet Avlaklarında yaban domuzu sürek avı yaptırıldı.
Av Turizmi kapsamında yaptırılan yaban domuzu sürek avında, 8 Macaristan vatandaşı, 8 profesyonel av kılavuzu ve yerel halktan 20 avcı yer aldı. Organizasyonun Macaristan özel kanalı tarafından da çekildiği, Türkiye ve Isparta av turizmine katkı sağlanacağı belirtildi.
Hem av turizmi hem de yaban domuzunun tarıma ve yerleşim alanlarında yapmış oldukları zararlara ilişkin de fayda sağlayacağı belirtilen 2 yönlü çalışmada, yabancıların Isparta’nın tabii güzelliklerinden etkilendikleri belirtildi.
Öte yandan, 7 gün süreli izin verilen av organizasyonunda ilk av günü öğle vaktine kadar 19 adet yaban domuzu avlandı.

Çırılçıplak poz vermiş: 'Böyle biri nasıl orduda çalışır?Çırılçıplak poz vermiş: 'Böyle biri nasıl orduda çalışır?
Dünyaca ünlü satranç ustası bir anda 20 kişiye karşı satranç oynadıDünyaca ünlü satranç ustası bir anda 20 kişiye karşı satranç oynadı
İNTERPA Konferansı Hindistan'da yapıldıİNTERPA Konferansı Hindistan'da yapıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kartal'daki bina neden çöktü? İhmaller bilirkişi raporunda

Kartal'daki bina neden çöktü? İhmaller bilirkişi raporunda

Erdoğan'dan İran açıklaması: Rahatsızlıkları hissediliyor

Erdoğan'dan İran açıklaması: Rahatsızlıkları hissediliyor

Şeyma Subaşı'nın fotoğrafına sevgilisinden ilginç yorum!

Şeyma Subaşı'nın fotoğrafına sevgilisinden ilginç yorum!

Nesrin Cavadzade'nin takılarına 2 koruma! Değeri dudak uçuklattı

Nesrin Cavadzade'nin takılarına 2 koruma! Değeri dudak uçuklattı

Nevşehir Valisi duyurdu! Bugün başlıyor

Nevşehir Valisi duyurdu! Bugün başlıyor

İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı

İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Birlikte yaşadığı kadını rehin aldı! Bir polisi şehit etti

Birlikte yaşadığı kadını rehin aldı! Bir polisi şehit etti

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eski fotoğraflar sayesinde hayatı değişti!

Eski fotoğraflar sayesinde hayatı değişti!

İstanbul Fatih'te bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

İzmir'de toprak kayması! Derin çatlaklar oluştu, binalar tahliye ediliyor

Derin çatlaklar oluştu, binalar tahliye ediliyor

İzmir'deki binaların görüntüsü şoke ediyor!

İzmir'deki binaların görüntüsü şoke ediyor!

KKTC'li Bakan Özersay içerideyken, ortalık savaş alanına döndü

Bakan Özersay içerideyken, ortalık savaş alanına döndü

Atatürk Orman Çiftliği'yle ilgili flaş gelişme: Kiraya verilecek

'Atatürk'ün mirası kiraya çıkacak'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.