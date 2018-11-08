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Macar hükümeti Soros'un üniversitesine sıcak bakmıyor

08.11.2018 16:34 | Son Güncelleme

Macaristan hükümeti Amerikalı milyarder Soros'un kurduğu Orta Avrupa Üniversitesi'nin faaliyetlerine devam etmesini öngören anlaşmayı imzalamak istemiyor.

Macar hükümeti Soros'un üniversitesine sıcak bakmıyor

Hükümet sözcüsü, "Hiç kimse imtiyazlardan faydalanamaz" dedi.Macar hükümeti son dönemlerde Viktor Orbanhükümetinin hedefi haline gelen Macar asıllı Amerikalı milyarder George Soros’un kurduğu Orta Avrupa Üniversitesi’ne yönelik tavrından geri adım atmıyor. Üniversitenin faaliyetlerini sürdürmesi için gereken anlaşmayı imzalamayacağını açıklayan hükümet bu konudaki tavrından geri adım atmayacağını belirtti. Hükümet sözcüsü Zoltan Kovacs Magyar Hirlap gazetesine verdiği demeçte, "Hiç kimse imtiyazlardan faydalanamaz" dedi. Sözcü yabancı üniversitelerin yasalarda belirtilen şartları yerine getirmek zorunda olduğunu belirtti.

EVP'den Orban'a mesaj

Avrupa Parlamentosu'ndaki en büyük siyasi grup olan Avrupa Halk Partisi (EVP) Helsinki’de yaptığı yıllık toplantısında yayımladığı bildiride adını telaffuz etmese de Macaristan’a bu konuda eleştiri yöneltmişti. Bildiride "akademik özgürlük" talep edilmişti.

Bu ifade ile Macaristan makamlarının Amerikalı milyarder George Soros’un kurduğu Orta Avrupa Üniversitesi’ne yönelik tavrını eleştirdiği yorumları yapılmıştı. Macaristan 2017 yılında çıkardığı yasa ile ülkede yabancılar tarafından kurularak faaliyette bulunan üniversitelere yeni yükümlülükler getirmişti.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, üniversitenin kurucusu Amerikalı George Soros'u mülteci krizini tetiklemekle suçlarken, Soros ise bu iddiayı geri çeviriyor.

rtr, HT, GA

© Deutsche Welle Türkçe

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