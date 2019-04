Macar piyanist Havasi mayısta İstanbul'da

İSTANBUL (AA) - Dünyaca ünlü Macar besteci ve piyanist Havasi, "Pure Piano" turnesi kapsamında hayranlarıyla buluşacak.

75. yılını kutlayan Yapı Kredi Bankası'nın ana sponsorluğunda yapılacak konser, 19 Mayıs’ta Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde gerçekleşecek

Klasik geleneğin derinliğini ve disiplinini dünya müziğinin büyüleyici çeşitliliğiyle harmanlayan sanatçı, 4 yaşında piyanoyla tanıştı.

Franz Liszt Müzik Akademisi'nden mezun olan Havasi, 2009'da Grand Hall of the Hungarian Academy of Music'te sahnelediği performansıyla "Dünyanın en hızlı piyanisti" unvanını kazandı.

Kariyeri boyunca stadyum ve arenalarda senfoni konserleri veren sanatçı, Carnegie Hall, Sydney Opera House ve Barbican Hall gibi önemli konser salonlarında da piyano resitallerine imza attı.