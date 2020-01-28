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Macar polisi ülkeye girmeye çalışan düzensiz göçmenleri havaya ateş açarak engelledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 16:56 | Son Güncelleme

Macar polisi ülkeye girmeye çalışan düzensiz göçmenleri havaya ateş açarak engelledi

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan'da güvenlik güçleri, Sırbistan sınır kapısını aşarak ülkeye girmeye çalışan yaklaşık yaklaşık 60 düzensiz göçmeni havaya ateş ederek engelledi.

Macaristan İçişleri Bakanlığı Kamu Güvenliği Genel Müdürü Karoly Papp, Budapeşte'de düzenlediği basın toplantısında, yaklaşık 60 kişilik düzensiz göçmen grubunun Sırbistan ile sınır kapısı Röszke 2'yi aşarak ülkeye girmeye çalıştığını söyledi.

Grubun sınırı aşma çabalarını güvenlik güçlerinin 3 defa havaya ateş açarak engellediğini belirten Papp, 4 kişinin güvenlik güçleri tarafından yakalandığını ifade etti.

Papp ayrıca, sınırdaki Csongrad ve Bacs-Kiskun bölgesinde de 71 düzensiz göçmenin ülkeye girişinin engellediğini kaydetti.

- Macaristan'ın düzensiz göçmenlere karşı aldığı önlemler

Macaristan, düzensiz göçmenlere karşı alınan önlemler kapsamında Vişegrad Grubu'ndaki ortakları Çekya, Polonya ve Slovakya'nın desteğiyle sınırlarına asker ve polis takviyesi yapmıştı. Macaristan, düzensiz göçmen akınını durdurmak amacıyla Sırbistan ve Hırvatistan sınırlarına dikenli tel örgü çekmiş, sınır bölgelerinde olağanüstü hal ilan ederek yasa dışı geçişler için uygulanan cezaları artırmıştı.

Parlamentoda kabul edilen yasayla aralarında çocukların da olduğu düzensiz göçmenlerin, iltica başvurusu süresince sınırda oluşturulacak kamplarda tutulması zorunlu kılınmış, ülke genelinde yakalanan düzensiz göçmenlerin de tel örgülerle çevrili sınırdan Macaristan dışına çıkarılacağı duyurulmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen Macaristan

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