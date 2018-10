Macar yönetmen Bela Tarr: Çekime başlamadan 2 yıl avcılık yapıyorum

ANTALYA, (DHA) - DÜNYACA ünlü Macar yönetmen Bela Tarr, '55'inci Uluslararası Antalya Film Festivali' kapsamında bu yıl 5'incisi düzenlenen 'Antalya Film Forum'da, "Ben her zaman avcılık yapıyorum. Çekime başlamadan önce 2 yıl boyunca her şeyi gözlemlemek için seyahat ediyorum" dedi.

Macar yönetmen Bela Tarr, bu yıl 55'incisi düzenlenen 'Uluslararası Antalya Film Festivali' kapsamında 5'incisi gerçekleştirilen 'Antalya Film Forum'da, genç yönetmenlerle atölyede bir araya geldi. 1994'te yönettiği 'Satan's Tango' ile son 25 yılın en iyi filmlerinden birine imza atan, 2007'de çektiği 'The Man fromLondon' ile Cannes'da Altın Palmiye'ye aday olan, 2011 yapımı 'The Turin Horse' ile Berlin'de 'Gümüş Ayı' ve 'FIPRESCI' ödülü kazanan Tarr, film çekimlerine başlamadan önce her şeyi gözlemlemek için 2 yıl seyahat ettiğini söyledi.

"Senaryo hayattır" diyen usta yönetmen, genç sinemacılara sürekli gözlemde bulunmalarını tavsiye etti. Bela Tarr, "Ben her zaman avcılık yapıyorum. Çekime başlamadan önce 2 yıl boyunca her şeyi gözlemlemek için seyahat ediyorum. İnsan kişiliğini öğrenmiş olmanız gerekiyor. İyi bir gözlemciyseniz yarısını başarmışsınız demektir. Dünyaca ünlü aktörlerle çalışıyorum. Sete gittiğim zaman onlarla konuşuyorum. Oyuncuların kişiliğinden de bir şeyler katıyorum. Keşfedebilmek önemli. Casting'i, lokasyonları da kendim seçiyorum. Müzik de filmin ana karakterlerinden biridir. Her zaman aynı besteci ve ekiple çalışıyorum. Bu da mümkün olduğunca sorunları azaltıyor" diye konuştu.

İlk filmini 22 yaşında çektiğini belirten çeken Bela Tarr, "Filmden filme dünyayı tanımaya başlıyorsunuz. Sosyal sorunlardan çok bireysel sorumluluklar olduğunu anladım. Her filmde stil değişiyor ve daha basite iniyor. Basit ama daha karanlık" dedi.

Film yapımcılığını 2016'da bırakan Bela Tarr, Saraybosna'da 'Film Factory' adında, kendi kurduğu film okulunda yeni nesil yönetmenlere öncülük ediyor.

FOTOĞRAFLI