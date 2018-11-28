Macaristan ABD’nin İstediği Silah Tüccarlarını Rusya’ya Gönderdi

Macaristan ABD’nin iki şüpheli Rus silah tüccarını iade talebini reddederek, bu kişileri Rusya’ya gönderdi.
ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “ABD’nin iki ülke arasındaki iade anlaşması uyarınca Vladimir Lyubishin Sr. ve Vladimir Lyubishin Jr.’nin iadesini talep ettiği, Macaristan’ın bu talebi geri çevirdiği ve bunun yerine şüphelileri yargı önüne çıkıp-çıkmayacakları belli olmayan Rusya’ya iade ettiği” belirtildi.
Bakanlık sözcüsü Heather Nauert açıklamasında, “ABD, Macaristan hükümetinin Lyubishinleri Rusya’ya iade etme kararından hayalkırıklığı duyuyor” ifadesini kullandı.
Macaristan’ın ABD’nin ortağı ve dostu olduğunu kaydeden Nauert, “Ancak bu karar Macaristan’ın güvenlik alanındaki işbirliğine olan bağlılığı hakkında soru işaretleri uyandırıyor” dedi.
Nauert açıklamasında, “Bu karar güvenlik birimlerimiz arasındaki ortaklıkla uyumlu değil, birimlerimizin bu konuda yürüttüğü çalışmaları baltalıyor ve ABD’yle Macaristan halkları ve dünyayı daha az güvenli hale getirecek” ifadesine yer verdi.
Reuters’ın haberine göre, Amerikan mahkeme belgelerinde sözkonusu iki kişinin, uçaksavar füzeleri dahil Rus yapımı askeri seviyede silahların satışı için planlar yapmak gibi silah ve uyuşturucu suçlamalarıyla karşı karşıya olduğu belirtiliyor.
“ABD de bizim 9 iade talebimizden 8’ini reddetti”
Macaristan hükümetinden bir sözcü, Adalet Bakanı’nın iade kararını ilgili uluslararası hukuki anlaşmalar temelinde aldığını söyledi. Reuters’a konuşan sözcü, Rus silah tüccarlarını Macar yetkililerin yakaladığını, Macaristan yasalarının Macaristan’daki herkese uygulandığını kaydetti. Sözcü, ABD’nin son 5 yılda Macaristan’ın 9 iade talebinden 8’ini reddettiğini de ekledi.
New York’taki ABD Bölge Mahkemesi’ne 2016 yılı Ekim ayında sunulan bir dosyaya göre, Amerikalı yetkililer Lyubishinler’in ABD’ye uyuşturucu göndermek ve bu sevkiyatı korumak için de silahlar göndermek için düzen kurdukları belirtiyor. Dosyada, iki Rus’un, işlemleri Meksikalı bir uyuşturucu kaçakçılığı operasyonunun üyeleriyle yürüttüğüne inandığı, bu üyelerin aslında ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi’nin gizli muhbirleri olduğu bilgisi yer alıyor. Mahkeme belgelerine göre, işlemler hangisi olduğu açıklanmayan bir Avrupa ülkesinde yapıldı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum