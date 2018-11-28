Macaristan ABD’nin İstediği Silah Tüccarlarını Rusya’ya Gönderdi

Macaristan ABD’nin iki şüpheli Rus silah tüccarını iade talebini reddederek, bu kişileri Rusya’ya gönderdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “ABD’nin iki ülke arasındaki iade anlaşması uyarınca Vladimir Lyubishin Sr. ve Vladimir Lyubishin Jr.’nin iadesini talep ettiği, Macaristan’ın bu talebi geri çevirdiği ve bunun yerine şüphelileri yargı önüne çıkıp-çıkmayacakları belli olmayan Rusya’ya iade ettiği” belirtildi.

Bakanlık sözcüsü Heather Nauert açıklamasında, “ABD, Macaristan hükümetinin Lyubishinleri Rusya’ya iade etme kararından hayalkırıklığı duyuyor” ifadesini kullandı.

Macaristan’ın ABD’nin ortağı ve dostu olduğunu kaydeden Nauert, “Ancak bu karar Macaristan’ın güvenlik alanındaki işbirliğine olan bağlılığı hakkında soru işaretleri uyandırıyor” dedi.

Nauert açıklamasında, “Bu karar güvenlik birimlerimiz arasındaki ortaklıkla uyumlu değil, birimlerimizin bu konuda yürüttüğü çalışmaları baltalıyor ve ABD’yle Macaristan halkları ve dünyayı daha az güvenli hale getirecek” ifadesine yer verdi.