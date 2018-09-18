Macaristan, AP oylamasını Avrupa Adalet Divanı'na taşıyor

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan Devlet Bakanı Gergely Gulyas, 12 Eylül'de Avrupa Parlamentosu'da (AP) Macaristan hakkında yaptırım prosedürü açılması çağrısı yapan raporun oylamasında ihtiyaç duyulan 3'te 2'lik çoğunluğun sağlanmadığını iddia ederek, oylama sonucunu Avrupa Adalet Divanı'na taşıyacaklarını açıkladı.
Gulyas, geçen hafta AP'de Macaristan hakkındaki raporun kabul edilmesi için yapılan oylamada çekimser oyların toplama dahil edilmeyerek 3'te 2'lik çoğunluğun sağlandığı iddiasında bulundu.
AP'de daha önce benzer bir oylamanın yapılmadığına dikkati çeken Gulyas, AP kurallarına göre genel durumlarda çekimser oyların toplama dahil edilmediğini ama özel durumlarda çekimser oyların da toplam oylara dahil edilmesi gerektiğini öne sürdü.
AP'de yapılan oylamada hukukun ihlal edildiğini iddia eden Gulyas, ''AB anayasası sürecin rahatlatıcı olması için açık bir şekilde 3'te 2'lik çoğunluğa ihtiyaç olduğunu yazıyor. Yanlış bir şekilde sonucu açıkladılar ve bu yüzden sürecin devam ettirilmesine gerek yok.'' diye konuştu.
Gulyas, Macar hükümetinin hiçbir şekilde kontrollerden çekinmediğini, söz konusu raporun Avrupa Konseyi'nde devlet ya da hükümet başkanlarının önüne gelmesini beklemediklerini ancak bunun gerçekleşmesi halinde bile oy birliğinin sağlanamayacağını savundu.
AP Genel Kurul'unda 12 Eylül'de yapılan oylamada rapor, 197 hayır ve 48 çekimser oya karşı 448 oyla kabul edilmişti. Raporda, Macaristan'ın, AB Konseyindeki oy hakkından mahrum bırakılması yaptırımı uygulanması isteniyor.
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