Macaristan Başbakanı Orban AP Genel Kurulu'nda

STRAZBURG (AA) - Macaristan Başbakanı Victor Orban, ülkesinin sınırlarını göçmenlere karşı korumaya devam edeceğini belirterek, bunu gerekirse Avrupa Birliği (AB) ülkelerine karşı da hayata geçirecebileceğini bildirdi.

Orban, Strazburg'da devam eden Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, ülkesinin göçmenler konusunda diğer AB ülkelerinden farklı bir tavıra sahip olduğunu belirtti.

Orban, "Şantajlara boyun eğmeyeceğiz. Macaristan sınırlarını koruyacak, kaçak göçmenleri durduracak ve haklarını savunacaktır. Bunu gerekirse size karşı da yapacaktır. Sınırlarımızı kendimiz koruyacağız ve kimle birlikte yaşayacağımıza kendimiz karar vereceğiz. Göçmenlerin geçişini engellemek için tel örgü çektik. Yüzbinlerce kaçak göçmeni durdurduk. Macaristan’ı ve Avrupa’yı koruduk." diye konuştu.

Macaristan'ın AB kararlarında oy hakkının elinden alınması çağrıları ve konuyla ilgili hazırlanan raporu hatırlatan Orban, "Burada meydana gelen olay Avrupa tarihinde bir ilktir. Bir topluluk, sınırlarını koruyanları cezalandırıyor. Her şeyi olduğu gibi açıkça söyleyelim. Macar halkı göçmenlere 'hayır' dediği için Macaristan'ı cezalandırmak istiyorsunuz." ifadelerini kullandı.