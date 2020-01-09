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  4. Macaristan Başbakanı Orban: "TürkAkım doğal gaz boru hattının açılması iyi haber"

Macaristan Başbakanı Orban: "TürkAkım doğal gaz boru hattının açılması iyi haber"

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 21:14 | Son Güncelleme

Macaristan Başbakanı Orban: "TürkAkım doğal gaz boru hattının açılması iyi haber"

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Rus doğal gazını Avrupa'ya taşıyacak TürkAkım doğal gaz boru hattının açılmasını "iyi bir haber" olarak nitelendirdi.

Orban, başkent Budapeşte'de düzenlenen yıllık basın toplantısında, güncel konulara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Irak'ta halihazırda görev yapan 200 Macar askeri ile ilgili açıklamalarda bulunan Orban, Macar askerlerin görev yaptığı bölgenin de saldırıya uğradığını ancak askerlerin güvende olduğunu söyledi.

Orban, yüksek rütbeli bir askerin Irak'a gönderildiğine dikkati çekerek, ihtiyaç halinde askerlerin bölgeden hemen tahliye edileceğini de sözlerine ekledi.

Rus doğal gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya nakledecek TürkAkım doğal gaz boru hattı ile ilgili de değerlendirmede bulunan Orban, ''Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sırbistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ve Bulgaristan Cumhuriyeti Başbakanı Boyko Borisov'un TürkAkım doğal gaz boru hattının Karadeniz bölümünün açılışını yapması iyi bir haber. Biz, farklı bir yönden de doğal gaz alabileceğiz.'' ifadesini kullandı.

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EPP Fidesz Macaristan Macaristan Başbakanı Viktor Orban

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