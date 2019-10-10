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Macaristan Başkonsolosu Keller'den Beyoğlu Belediyesine ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 15:35 | Son Güncelleme

Macaristan Başkonsolosu Keller'den Beyoğlu Belediyesine ziyaret

İSTANBUL (AA) - Macaristan'ın İstanbul Başkonsolosu Laszlo Keller, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ı ziyaret etti.

Beyoğlu Belediyesi'ne gelen Keller'i başkanlık binası girişinde Yıldız ile belediye çalışanları karşıladı.

Burada konuşan Yıldız, Macaristan'ın Barış Pınarı Harekatı'nda Türkiye'nin yanında olmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Yıldız, ''Bugün Türkiye kendi sınırında bir harekata başladı. Farklı ülkelerden farklı açıklamalar yapılıyor. Ama Macaristan'ın açıklaması iki ülkenin tarihi bağlarına dayanan sevgi dolu destek dolu mesajıyla aynı güne denk gelmiş olması anlamlı.'' dedi.

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Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız Macaristan İstanbul Başkonsolosu Sayın Laszlo Keller ziyaret

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