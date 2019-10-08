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Macaristan Büyükelçisi: 3 çocuğa 200 bin TL ödüyoruz, 4 çocuklu anneye vergi yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 14:49 | Son Güncelleme

MACARİSTAN'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Macaristan'da azalan nüfus nedeniyle aile politikalarının değiştirildiğini söyleyerek, 3 çocuğa 200 bin TL hibe verildiğini, 4 çocuğu olan annenin ise ömür boyu vergi ödemediğini kaydetti.

Macaristan Büyükelçisi: 3 çocuğa 200 bin TL ödüyoruz, 4 çocuklu anneye vergi yok

Zafer KUMRU / ERZURUM, (DHA) - MACARİSTAN'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Macaristan'da azalan nüfus nedeniyle aile politikalarının değiştirildiğini söyleyerek, 3 çocuğa 200 bin TL hibe verildiğini, 4 çocuğu olan annenin ise ömür boyu vergi ödemediğini kaydetti.
Macirastan Büyükelçisi Viktor Matis, 'Türkiye-Macaristan Ekonomik İlişkileri ve İkili İşbirliği İmkanları' toplantısına katılmak üzere bugün Erzurum'a geldi. Vali Okay Memiş'i ziyaret eden Büyükelçi Matis, görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler hakkında bilgi verdi. Erzurum ile olan ilişkileri canlandırmayı amaçladıklarını belirten Matis, Macaristan'ın Doğu'ya açılım politikası izlediğini kaydetti. Konuşmasında ülkesiyle ilgili bilgiler veren Matis, 10 milyon olan nüfuslarının sürekli azaldığını anlattı. Nüfusta yaşanan azalma sebebiyle aile politikalarında inanılmaz değişiklikler olduğunu kaydeden Matis, "Mesela bir ailede 3 çocuk doğduktan sonra otomatik olarak 200 bin TL'ye yakın destek alıyorsunuz. Kredi değil, hibe. Bunun yanı sıra 200 bin TL kredi de alabilirsiniz. Çok düşük bir faiz ile. Yine 200 bin TL ev satın alma durumunda destek oluyor. 4'üncü çocuk doğduğunda anne hayatında hiçbir zaman gelir vergisi ödemiyor. 4'üncü çocuktan sonra işe gitmek zaman alır. Ama ondan sonra anne çalıştığında hiçbir şekilde gelir vergisi alınmıyor. 4 çocukta yaklaşık 50 bin TL.'lik bir araç satın alma desteğini alıyorsunuz. 4 çocuk olduğunda lojistik inanılmaz bir problem. Benim bir tane çocuğum var ama lojistik çok zor. Dört çocukla böyle bir desteğin olması çok önemli. Bu gibi çalışmalarla hükümet nüfüs azalmasını durdurmaya çalışıyor. 5 sene önce 2 kişiye 1,25 doğum düştü. Bu sene 1,49. Hala yeterli değil. Ama çok ciddi bir ilerleme var. Oranların 2,1'e kadar gelmesi lazım. Yoksa Macarlar er ya da geç kaybolacaklar. Biz bunu istemiyoruz tabi" diye konuştu.
'BRÜKSEL'DE TÜRKİYE'Yİ YÜKSEK SESLE DESTEKLEDİK'
İki ülke arasında herhangi bir siyasi problem olmadığını ifade eden Matis, 7 Kasım'da yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi toplantısının gerçekleştirileceğini kaydetti. Brüksel'de yapılan toplantıda Türkiye'yi yüksek sesle destekleyenin Macaristan olduğunu ifade eden Matis, şunları söyledi: "Başbakanımız çok net şekilde Avrupa'ya şunu anlattı, Avrupa'nın güvenliği şu anda Türkiye'de başlıyor. Türkiye'nin çabaları inanılmaz büyük. Suriye'den gelen mültecileri içeri alması da insani ve vicdanı olarak da çok önemli bir şey. Suriyeliler Türkiye'de güvende, bunu biliyoruz. Bu kişilerin hayatı tehlikede değil. Bu nedenle pasaportsuz, vizesiz devam etmek istediklerinde bu kişiler mülteci değil yasa dışı göçmen oluyor. Bunu da açık açık söylemek gerekiyor ki Suriye'den mülteci olarak gelen kişilerin çoğu iyi insanlar. Kadınlar, erkekler, çocuklar iyi insanlar ama bunların aralarında muhtemelen eskiden savaşçı olan kişiler de var. Biz de diyoruz ki herkes kapıları açsın. Bu teröristlerin tespit edilmesi yerine biz problemi Avrupa'ya getireceğiz."
Vali Okay Memiş, Büyükelçi Matis'e başta kış turizmi olmak üzere kent hakkında bilgiler verdi.
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Macaristan Büyükelçisi: 3 çocuğa 200 bin TL ödüyoruz, 4 çocuklu anneye vergi yokMacaristan Büyükelçisi: 3 çocuğa 200 bin TL ödüyoruz, 4 çocuklu anneye vergi yokMacaristan Büyükelçisi: 3 çocuğa 200 bin TL ödüyoruz, 4 çocuklu anneye vergi yok

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