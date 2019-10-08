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Macaristan Büyükelçisi Matis: “Nüfusumuzu arttıramazsak Macarlar olarak yok olacağız”

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 13:54 | Son Güncelleme

Macaristan Büyükelçisi Viktor Matis, Erzurum Valisi Okay Memiş’i makamında ziyaret etti.

Macaristan Büyükelçisi Viktor Matis, Erzurum Valisi Okay Memiş’i makamında ziyaret etti. Nüfusu günden güne azalan Macaristan’da politikaların sürekli değiştiğini dile getiren Matis, “Nüfusumuzu arttıramazsak Macarlar olarak yok olacağız” dedi.
Erzurum’a ilk defa gelen Macaristan Büyükelçisi Viktor Matis, Vali Okay Memiş’i makamında ziyaret etti. Matis ziyarette yaptığı konuşmada, "Erzurum’a uzun zamandır gelmek istiyordum, hayatımın neredeyse dörtte birini Türkiye’de geçirmiş olmama rağmen buraya ilk defa geliyorum. Macarlar olarak, Türk- Macar tarihine saygı duyuyoruz. 1919 Erzurum Kongresi’nin 100’üncü yıl dönümünde burada olmak benim için çok mutluluk verici oldu. Erzurum ili ve Macaristan arasındaki ilişkileri canlandırmak istiyoruz. Macaristan’daki doğuya açılım politikası, doğu ile ilişkilerin pekiştirilmesi politikasına dönüştü" ifadelerini kullandı.
Büyükelçi Matis, Macaristan’ın geçen yıl Türk Konseyi gözlemci üyesi olduğunu ifade ederek, 15 Ekim’de Bakü’de yapılacak zirveye Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın da konsey üyeleriyle birlikte katılacağı bilgisini verdi.

’Kahraman düşman rahat uyusun’
Macaristan Büyükelçisi Viktor Matis, “Biz ortak tarihimize çok değer veriyoruz. Budin Kalesi’ne çıktığınızda Abdurrahman Abdi Paşa mezarı var. Benim büyüklerim o zamanlar müttefik olmamasına rağmen, Abdi Paşa’nın kahramanca savaşmasına karşın büyük bir saygı göstererek, ’Kahraman düşman rahat uyusun’ yazısı ile anıt haline getirmişler” dedi.

“Eğitime önem veriyoruz”
Macaristan’ın yaklaşık 5 senedir Türk öğrencilere ücretiz eğitim, tam sigorta, cep harçlığı gibi imkanlar sağladığını belirten Matis, Macaristan’ın Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile iletişim içerisinde olduğunu belirtti.
“Aile politikalarımızda inanılmaz değişimler yaşıyoruz, bunun sebebi nüfusun gün geçtikçe azalması" diyen Matis, 4 çocuk politikasından bahsetti. Bir ailenin 4 çocuğu olduğu taktirde, aileden gelir vergisi alınmadığına değinen Matis, devlet desteği ve kredi desteğinin sağlandığını ifade etti. Matis, 50 bin TL‘lik araç satın alma desteğini nüfusun azalmaması için sağladıklarını da söyledi. Matis, "Hükümet nüfusun azalmasını durdurmaya çalışıyor. Nüfusun 2.1’e gelmesi gerekiyor yoksa Macarlar gün geçtikçe yok olacak” dedi.
Vali Okay Memiş, Erzurum’da bulunan tarihi eserleri, ilin kültürünü ve üniversitesini Macaristan Büyükelçisine anlatırken, Türk toplumunun özellikleri ve Türkiye’nin coğrafi koşullarından da bahsetti.

Macaristan Büyükelçisi Matis: “Nüfusumuzu arttıramazsak Macarlar olarak yok olacağız”

Macaristan Büyükelçisi Matis: “Nüfusumuzu arttıramazsak Macarlar olarak yok olacağız”

Macaristan Büyükelçisi Matis: “Nüfusumuzu arttıramazsak Macarlar olarak yok olacağız”

Macaristan Büyükelçisi Matis: “Nüfusumuzu arttıramazsak Macarlar olarak yok olacağız”

Macaristan Büyükelçisi Matis: “Nüfusumuzu arttıramazsak Macarlar olarak yok olacağız”

Macaristan Büyükelçisi Matis: “Nüfusumuzu arttıramazsak Macarlar olarak yok olacağız”

Macaristan Büyükelçisi Matis: “Nüfusumuzu arttıramazsak Macarlar olarak yok olacağız”

Macaristan Büyükelçisi Matis: “Nüfusumuzu arttıramazsak Macarlar olarak yok olacağız”

Macaristan Büyükelçisi Matis: “Nüfusumuzu arttıramazsak Macarlar olarak yok olacağız”

Macaristan Büyükelçisi Matis: “Nüfusumuzu arttıramazsak Macarlar olarak yok olacağız”

Macaristan Büyükelçisi Matis: “Nüfusumuzu arttıramazsak Macarlar olarak yok olacağız”

Macaristan Büyükelçisi Matis: “Nüfusumuzu arttıramazsak Macarlar olarak yok olacağız”

Macaristan Büyükelçisi Matis: “Nüfusumuzu arttıramazsak Macarlar olarak yok olacağız”

Macaristan Büyükelçisi Matis: “Nüfusumuzu arttıramazsak Macarlar olarak yok olacağız”

Macaristan Büyükelçisi Matis: “Nüfusumuzu arttıramazsak Macarlar olarak yok olacağız”

Macaristan Büyükelçisi Matis: “Nüfusumuzu arttıramazsak Macarlar olarak yok olacağız”

Macaristan Büyükelçisi Matis: “Nüfusumuzu arttıramazsak Macarlar olarak yok olacağız”

Macaristan Büyükelçisi Matis: “Nüfusumuzu arttıramazsak Macarlar olarak yok olacağız”

Macaristan Büyükelçisi Matis: “Nüfusumuzu arttıramazsak Macarlar olarak yok olacağız”

Macaristan Büyükelçisi Matis: “Nüfusumuzu arttıramazsak Macarlar olarak yok olacağız”

Macaristan Büyükelçisi Matis: “Nüfusumuzu arttıramazsak Macarlar olarak yok olacağız”

Macaristan Büyükelçisi Matis: “Nüfusumuzu arttıramazsak Macarlar olarak yok olacağız”

Macaristan Büyükelçisi Matis: “Nüfusumuzu arttıramazsak Macarlar olarak yok olacağız”

Macaristan Büyükelçisi Matis: “Nüfusumuzu arttıramazsak Macarlar olarak yok olacağız”

Macaristan Büyükelçisi Matis: “Nüfusumuzu arttıramazsak Macarlar olarak yok olacağız”

Macaristan Büyükelçisi Matis: “Nüfusumuzu arttıramazsak Macarlar olarak yok olacağız”

Macaristan Büyükelçisi Matis: “Nüfusumuzu arttıramazsak Macarlar olarak yok olacağız”
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