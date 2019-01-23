Macaristan'da 87 kişi donarak öldü

24.hu haber sitesinin haberine göre, Macaristan'da evsizlerin sokakta yaşamasını yasaklayan kanunun yürürlüğe girdiği 15 Ekim 2018 ile 19 Ocak 2019 tarihleri arasında ülkede 87 kişi donarak öldü.
Macar Sosyal Forum (MSZF) tarafından siteye yapılan açıklamada, donarak ölenlerin çoğunun ısıtması yetersiz evlerde ya da hastaneye yetiştirilmeye çalışılırken yolda hayatını kaybettiği belirtildi.
Haberde ayrıca, donarak yaşamını yitirenler için Budapeşte'deki Kossuth Meydanı'nda anma töreni düzenlendiği kaydedildi.
MSZF'nin açıklamasında ayrıca, Macaristan'da 1990 yılından bugüne kadar yaklaşık 8 bin kişinin donarak öldüğü bilgisi yer aldı.
(AA)
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