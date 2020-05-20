Macaristan'da cinsiyet değiştirmek yasaklandı

Parlamento'da yapılan oylamada sadece biyolojik anlamda kaydedilen cinsiyetin tanınmasını ve daha sonra değiştirilememesini sağlayan bir yasa tasarısı kabul edildi.

Transeksüellerin isim ve cinsiyet değiştirmesini engelleyen yasa tasarısı daha önce birçok uluslararası sivil toplum örgütü tarafından eleştirilmişti.

Başbakan Viktor Orban hükümetinin 3'te ikilik çoğunluğu elinde tuttuğu mecliste tasarı 56 hayır, 4 çekimser oya karşı 134 evet oyuyla kabul edildi.

Başbakan Orban, Avrupa Birliği tarafından temel hak ve hürriyetler konusunda sık sık eleştiriliyor.

2004 yılından bu yana Avrupa Birliği üyesi olan Macaristan'da daha önce resmi kurumlarda cinsiyet değişikliğini kaydettirmek mümkündü.

Basın ve yargı bağımsızlığını kısıtlayan Macaristan Başbakanı Viktor Orban 2018 yılında yeniden seçildikten sonra 'Hristiyan değerleri' ön plana çıkarmak için kültürel alanda da değişiklikler yapılacağını duyurmuştu.

Macaristan mayıs ayı başında kadınlara yönelik şiddete karşı uluslararası antlaşmaları imzalamayı reddetmiş, üniversitelerde kadın/erkek eşitliğine yönelik dersleri kaldırtmıştı.

2018 yılında Avrupa Parlamentosu, demokrasinin ve hukuk devletinin temel ilkelerinin ağır bir şekilde zedelendiği gerekçesiyle Macaristan'a 7. madde çerçevesinde yaptırımla sonuçlanabilecek işlem başlatmıştı.



