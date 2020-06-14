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  4. Macaristan'da kahraman şoför yaşlı kadını gaspçının elinden böyle kurtardı

Macaristan'da kahraman şoför yaşlı kadını gaspçının elinden böyle kurtardı

DÜNYA HABERLERİ  | 14.06.2020 17:24 | Son Güncelleme

Macaristan’da bir otobüs şoförü, durakta bekleyen yaşlı kadının gasp edildiğini görünce hareket halindeki otobüsü kenara çekip, otobüsten inerek kadının yardımına koştu. O anlar ise otobüste bulunan kameralara anbean yansıdı.

Olay, ülkenin Miskolc şehrinde meydana geldi. Zsolt Kiss Karoly adındaki otobüs şoförü, durakta otobüs bekleyen yaşlı kadının bir adam tarafından gasp edildiğini fark etti. Hareket halindeki otobüsü kenara çeken Karoly, otobüsten inerek yaşlı kadını gaspçının elinden kurtardı.

Yaşlı kadını tartaklayan ve gasp etmeye çalışan adamı kovalayan şoför Karoly olayla ilgili olarak, "Bunun bir gasp olduğunu anladım. Otobüsü sürmek zorundaydım ama bunu da görmezden gelemezdim. Kavga çıkması durumunda kimseye araçların çarpmaması için otobüsü gaspın olduğu şeride doğru kenara çektim. Neyse ki, olayın da otobüsteki kameralar tarafından kaydedildiğini öğrendim” dedi.

Yaşlı kadını gasp etmeye çalışan 27 yaşındaki adamın polis tarafından gözaltına alındığı belirtildi.

DHA

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