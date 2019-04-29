HABER

Macaristan Devlet Bakanı Gulyas'tan İmamoğlu'na tebrik ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 19:06 | Son Güncelleme

MACARİSTAN Devlet Bakanı Gergely Gulyas ve Macaristan Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tebrik ziyaretinde blundu.

Macaristan Devlet Bakanı Gulyas'tan İmamoğlu'na tebrik ziyareti

Gökhan ÇELİK-Onur MERİÇ/İSTANBUL,(DHA)-MACARİSTAN Devlet Bakanı Gergely Gulyas ve Macaristan Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tebrik ziyaretinde blundu.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Macaristan Devlet Bakanı Gergely Gulyas ve Macaristan Ankara Büyükelçisi Viktor Matis'i makamında karşıladı. Gulsay, "Avrupa'nın en büyük ve en güzel şehrinden bahsediyoruz. Doğru hatırlıyorsam 1985 yılından itibaren İstanbul Budapeşte'nin kardeş şehri. Eminin ki, bundan sonra da hem iki ülkenin hem de şehirlerimizin arasındaki ilişkiler iyi bir şekilde devam edecek. Bu vesile ile sizi de Budapeşte'ye davet ediyoruz." dedi.
Ardından konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da, “Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Ben de tabi Macaristan ile olan yüzlerce yıllık ilişkinin daha iyi yere gelmesini çok istiyorum. Tarihsel ve kültürel bağlarımız çok yoğun. İstanbul çok güzel bir şehir, tabi daha önce ziyaret ettiğim Budapeşte de çok güzel bir şehir. İnşallah en kısa zamanda gelmek benim için büyük bir mutluluk olur. Tabi görevi devir almanın yoğun günlerini yaşıyoruz. O yüzden gelişim biraz gecikebilir. Ülkeler arasındaki ilişkinin en önemli boyutunu şehirlerarası diyalog ile yakalayabiliriz. Çok daha samimi ve insanlar arasındaki diyalog, kültür ve sanatı kattığınız da çok keyifli bir boyut alabilir" diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

Macaristan Devlet Bakanı Gulyas'tan İmamoğlu'na tebrik ziyaretiMacaristan Devlet Bakanı Gulyas'tan İmamoğlu'na tebrik ziyaretiMacaristan Devlet Bakanı Gulyas'tan İmamoğlu'na tebrik ziyaretiMacaristan Devlet Bakanı Gulyas'tan İmamoğlu'na tebrik ziyareti

PARTNER"İdo'nun ayaklarını yıkarım!""İdo'nun ayaklarını yıkarım!"
Kanalizasyon çalışmasında tünel bulunduKanalizasyon çalışmasında tünel bulundu
15 Temmuz gazilerine madalyalarını Vali Ali Yerlikaya taktim etti15 Temmuz gazilerine madalyalarını Vali Ali Yerlikaya taktim etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fiyatları fırlamıştı, 75 kuruşa düştü!

Fiyatları fırlamıştı, 75 kuruşa düştü!

Genel Merkez'e çağrı yaptılar! 'Olağanüstü kurultay' sesleri

Genel Merkez'e çağrı yaptılar! 'Olağanüstü kurultay' sesleri

Kaç tane masum genci para karşılığında...

Kaç tane masum genci para karşılığında...

Son dakika! Ankara'da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda kişi yakalandı

Son dakika! Ankara'da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda kişi yakalandı

15 Temmuz'dan bugüne kadar 16 bin 540 personel ihraç edildi

15 Temmuz'dan bugüne kadar 16 bin 540 personel ihraç edildi

Ekrem İmamoğlu'ndan seçim açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan seçim açıklaması

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bursa'daki bir fabrikada patlama! Ölü ve yaralı işçiler var

Bursa'daki bir fabrikada patlama! Ölü ve yaralı işçiler var

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Küçükçekmece'deki çocuk istismarı! Şüpheli gözaltına alındı

Küçükçekmece'deki çocuk istismarı! Şüpheli gözaltına alındı

Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun tutuklandı

Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun tutuklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara Valiliği'nden 'F-16' uyarısı

Ankara Valiliği'nden 'F-16' uyarısı

'Bahar renkli' Tortum Şelalesi görenleri büyülüyor

'Bahar renkli' Tortum Şelalesi görenleri büyülüyor

100 yıllık geleneği sürdüren Amasyalı kadınlar Ramazan ayına hazırlanıyor

Amasyalı kadınlar 100 yıllık gelenekle Ramazan'a hazırlanıyor

FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturması: 153 şüpheliye tutuklama talebi

FETÖ soruşturmasında 153 şüpheliye tutuklama talebi

Sit alanı olarak kabul edilmişti! 'Tahminimizden çok daha güzel'

Kadınlar bu tura bayılıyor! 'İnanılmaz etkilendim'

'Çingene Ümit' ve suç örgütüyle ilgili korkunç detaylar ortaya çıktı!

Cinayetler tek tek ortaya çıktı! Mermilerdeki özellik...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.