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Macaristan Dışişleri Bakanından İsveçli mevkidaşına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 23:29 | Son Güncelleme

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto: - "Göçmen taraftarı İsveç Dışişleri Bakanı, kendi ülkesi bölünmüş bir vaziyetteyken AB'nin birliği konusunda Macaristan'ı eleştiriyor"

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, İsveçli mevkidaşının Macaristan'ı suçlayan açıklamasına tepki gösterdi.

Bakan Szijjarto, yaptığı yazılı açıklamada, İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström'ün ''kibirli'' açıklamalarının kabul edilemez olduğunu kaydetti.

İsveç'teki göçmen yanlısı hükümetin, ülkeyi siyasi belirsizliğe sürüklediğini iddia eden Szijjarto, İsveç'te yeni hükümetin ne zaman kurulacağının bile belli olmadığı bir dönemde Wallström'ün Macaristan'ı eleştirdiğini belirtti.

Szijjarto, Macaristan'da bu yıl düzenlenen seçimleri halihazırdaki Orban hükümetinin büyük çoğunlukla kazandığına dikkati çekerek, ''Göçmen taraftarı İsveç Dışişleri Bakanı kendi ülkesi bölünmüş bir vaziyetteyken AB'nin birliği konusunda Macaristan'ı eleştiriyor.'' ifadesini kullandı.

Wallström, İsveç'te yayımlanan Dagens Nyheter'e verdiği demeçte, Macaristan'ın problemli bir ülke olduğunu ve tek başına birçok defa AB'nin ortak hareket etmesini engellediğini iddia etmişti.

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Macaristan Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto

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