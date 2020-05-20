Macaristan doğumda kaydedilen cinsiyetin resmi belgelerde değiştirilmesini yasaklıyor

Macaristan Parlamentosu, doğumda kayda geçen biyolojik cinsiyetin, sonradan resmi belgelerde bireyin toplumsal cinsiyetine uyum sağlayacak şekilde değiştirilmesini yasaklayan düzenlemeyi onayladı.

İktidardaki sağcı Fidesz Partisi'nin parlamentoya sunduğu yasa tasarısı yasa 57'ye karşı 133 oyla kabul edildi.

Yasa Fidesz Partisi'nden Macaristan Cumhurbaşkanı János Áder tarafından onaylandığında, transseksüel bireylerin kimliklerini değiştirmesi yasaklanacak.

Hak mücadelesi veren gruplar, bu yasanın kabulüyle LGBTQ bireylere yönelik ayrımcılığın daha da derinleşeceğinden endişe ediyorlar.

Macaristan hükümetine göre ise yeni düzenleme yasal belirsizliklere son verecek, kimsenin kimliğini ifade etmesine engel olunmayacak.

Hükümetin iletişim dairesinden yapılan açıklamada "Doğum belgelerine, çocukların biyolojik cinsiyetlerinin kaydedilmesi, erkeklerin ve kadınların cinsel kimliklerini arzu ettikleri gibi özgürce ifade etmesi ve yaşamasının önünde bir engel değildir" dendi.

Yasanın onaylanması sonrası, üç yıldır bekleyen cinsiyet düzeltme başvurularının reddedilmesi bekleniyor.