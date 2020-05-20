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Macaristan doğumda kaydedilen cinsiyetin resmi belgelerde değiştirilmesini yasaklıyor

20.05.2020 20:44 | Son Güncelleme

Doğumda kaydedilen biyolojik cinsiyetin sonradan toplumsal cinsiyete uyacak şekilde değiştirilmesini yasaklayan düzenleme Macaristan Parlamentosu tarafından onaylandı. Trans bireyler, düzenlemenin karşılaştıkları ayrımcılığı daha da derinleştireceğinden endişe ediyor.

Macaristan doğumda kaydedilen cinsiyetin resmi belgelerde değiştirilmesini yasaklıyor

Macaristan Parlamentosu, doğumda kayda geçen biyolojik cinsiyetin, sonradan resmi belgelerde bireyin toplumsal cinsiyetine uyum sağlayacak şekilde değiştirilmesini yasaklayan düzenlemeyi onayladı.

İktidardaki sağcı Fidesz Partisi'nin parlamentoya sunduğu yasa tasarısı yasa 57'ye karşı 133 oyla kabul edildi.

Yasa Fidesz Partisi'nden Macaristan Cumhurbaşkanı János Áder tarafından onaylandığında, transseksüel bireylerin kimliklerini değiştirmesi yasaklanacak.

Hak mücadelesi veren gruplar, bu yasanın kabulüyle LGBTQ bireylere yönelik ayrımcılığın daha da derinleşeceğinden endişe ediyorlar.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban

Macaristan hükümetine göre ise yeni düzenleme yasal belirsizliklere son verecek, kimsenin kimliğini ifade etmesine engel olunmayacak.

Hükümetin iletişim dairesinden yapılan açıklamada "Doğum belgelerine, çocukların biyolojik cinsiyetlerinin kaydedilmesi, erkeklerin ve kadınların cinsel kimliklerini arzu ettikleri gibi özgürce ifade etmesi ve yaşamasının önünde bir engel değildir" dendi.

Yasanın onaylanması sonrası, üç yıldır bekleyen cinsiyet düzeltme başvurularının reddedilmesi bekleniyor.

Trans bireyler ve insan hakları grupları bunun, muhafazakar-milliyetçi hükümetin kendi aile tanımına uymayan herkese karşı açtığı savaşta alınan son darbe olduğunu söylüyorlar.

'İnsanlar panik halinde'

Transilvanya Transkimliği Derneği adlı hak savunucusu grubun başkan yardımcısı Tina Korlos Orban, "Neler hissettiğimizi ifade etmeye kelimeler yetmez" dedi.

Tina Korlos Orban, "Onlarca yıldır intiharı düşünmeyen insanlar şimdi bu tür düşüncelere kapılmaya başladı. İnsanlar panik halinde. Macaristan'dan, cinsel kimliklerinin tanınabileceği başka yerlere kaçmak istiyorlar" diye ekledi.

Trans bireyler, resmi kimlik belgelerini kullanmaları gerektiğinde, ayrımcılıkla ve çok daha kötüsüyle karşılaşacaklarından korkuyorlar.

Transgender Europe adlı kampanya grubuna göre, Avrupa Birliği ülkelerinin çoğu, resmi kimlik belgelerinin toplumsal cinsiyetle uyumlaştırılmak üzere değiştirilmesine izin veriyor.

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