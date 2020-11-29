Macaristan hükümeti eşcinsel çiftlerin evlat edinmesini yasaklamak istiyor

Macaristan hükümeti eşcinsel çiftlerin evlat edinmesini engelleyecek bir anayasa değişikliği için referanduma gitmeyi hedefliyor.

Önerilen anayasa değişikliği ile yalnızca ailenin erkek ve kadından oluştuğu birlikteliklerde evlat edinmeye izin verilecek.

Evli olmayan kişilerin evlat edinmesi de zorlaşacak.

Yasa teklifi insan hakları grupları tarafından eleştiriliyor.

İktidardaki sağcı Macar Yurttaşlar Birliği (Fidesz) partisi tarafından Salı günü sunulan yasa tasarısına göre evlat edinmek için çocuğa toplumsal cinsiyet rollerinin "Hristiyan yorumunun" öğretilmesi şart olacak.

Macaristan'da on yıldır görevde olan Başbakan Victor Orban başkanlığındaki hükümet, iktidara geldikten sonra anayasada pek çok değişiklik yaptı.

Hükümet evliliği "bir kadın ve bir erkek arasındaki bir birliktelik" olarak tanımlıyor ve bunun "Macaristan'ın anayasal kimliği ve Hristiyan kültürünü yansıtmak zorunda olduğunu" söylüyor.

Yasa tasarısına göre evli olmayan bir kişi yalnızca aile bakanlığının onayıyla evlat edinebilecek.