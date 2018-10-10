Macaristan ile Ukrayna arasında gerginlik

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakan Yardımcısı Levente Magyar, Ukrayna'da bir internet sitesinde Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto'nun Ukrayna düşmanı olarak nitelendirilip "ölüm listesi"ne alınması dolayısıyla Ukrayna'nın Budapeşte Büyükelçisi Ljubov Nepop'un bakanlığa çağrıldığını söyledi.

Magyar, bakanlık binasında düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna'nın Macaristan sınırına asker sevk ettiğini, bu ülkede yaşayan Macarların sınır dışı edilmesi çağrısı yapıldığını ve Macarlar hakkında ölüm listesi düzenlendiğini ileri sürerek, bu konulara açıklık getirmesi için Ukrayna'nın Budapeşte Büyükelçisi Ljubov Nepop'un bakanlığa çağrıldığını açıkladı.

Ukrayna'da Mirotrovec isimli aşırı sağcı internet sitesinde "ölüm listesi" yayımlandığını ve bu listede Bakan Szijjarto'nun yanı sıra Ukrayna'da yaşayan Macarların da yer aldığını kaydeden Magyar, ''Ölüm listesinde Zakarpatya'da yaşayan ve Ukrayna düşmanı olduklarını iddia ettikleri 300 Macar hükümeti ya da belediye yetkilisinin bilgileri var. Bu kişilerin çifte vatandaş olduğu iddia ediliyor. Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto da bu listede yer alıyor.'' dedi.