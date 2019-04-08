Macaristan ile Ukrayna arasındaki kriz

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Ukrayna'nın, Romanya'da yaşayan Macar azınlığı temsil eden siyasi parti Romanya Macar Demokrat İttifakı (RMDSZ) Başkanı Hunor Kelemen'e ülkeye giriş yasağı getirmesini provokasyon olarak değerlendirdi.

Bakan Szijjarto, düzenlediği basın toplantısında, son dönemde gerginleşen Macaristan-Ukrayna ilişkilerine yönelik açıklamalarda bulundu.

RMDSZ Başkanı Kelemen'in Ukrayna'ya girişinin yasaklanmasını provokasyon olarak nitelendiren Szijjarto, "Ukrayna'nın bu adımı hem Macaristan hem de Romanya'ya göre provakasyon. Hem Macar hem de Romanya hükümeti Ukrayna'da yaşayan kendi azınlıklarını korunmak için kararlı bir şekilde açıklama yaptı.'' diye konuştu.

Szijjarto, iki ülke arasında krize neden olan Ukrayna'daki eğitim ve dil kanunu ile ilgili ise şimdiki Ukrayna yönetimiyle mutabakata varılması konusunda herhangi bir umutlarının olmadığını söyledi.

Macar hükümetinin Ukrayna dostu bir politika güttüğünü de belirten Szijjarto, Ukrayna'da başkanlık seçimleri sonrası Macar dostu bir yönetimin gelmesini arzu ettiklerini ifade etti.