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Macaristan koronavirüs nedeniyle ülke genelinde acil durum ilan etti

DÜNYA HABERLERİ  | 11.03.2020 18:05 | Son Güncelleme

Macaristan hükümeti, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbir amacıyla ülke genelinde ''acil durum'' ilan etti.

Macaristan koronavirüs nedeniyle ülke genelinde acil durum ilan etti

Macaristan Devlet Bakanı Gergely Gulyas, düzenlediği basın toplantısında, virüse karşı ilan edilen ''acil durum'' kapsamında İtalya, Çin, Güney Kore ve İran'dan ülkeye girişlerin yasaklandığını bildirdi.

Perşembe gününden itibaren ülke genelinde üniversitelerde eğitimin askıya alındığını aktaran Gulyas, Slovenya ve Avusturya sınırında kontrollerin arttırılacağını vurguladı.

Gulyas, 100'den ve 500'den fazla kişinin bir araya geldiği açık hava etkinliklerinin yasaklandığını ifade ederek bakanların da sadece izinle yurt dışına çıkabileceğini kaydetti.

Macaristan'da bugüne kadar 13 yeni tip koronavirüs vakası görüldü.

UKRAYNA'DA KORONAVİRÜSE KARŞI ÖNLEMLER ALINDI

Ukrayna Başbakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle Bakanlar Kurulu toplantısı yapıldı.

Toplantıda, virüse karşı bir dizi önlem alındığı, bu kapsamda okulların 3 hafta süreliğine karantinaya alınmasının planlandığı belirtildi.

200'den fazla kişinin katıldığı etkinliklerin sınırlanmasının teklif edildiği, bu teklifin devletin zaruri gördüğü faaliyetleri ise kapsamadığı vurgulandı.

Spor etkinliklerinin, uluslararası örgütlerden izin alınması halinde izleyicisiz düzenlenebileceği belirtilirken Borispol Uluslararası Havalimanına termal kameraların satın alınmasının kararlaştırıldığı aktarıldı.

Ukrayna'da virüs vakası, geçen hafta İtalya'ya seyahat eden Ukrayna vatandaşında tespit edilmişti.

(AA)

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Macaristan koronavirüs Kovid-19 Acil Durum

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