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Macaristan: Seçimi kazanan Orban'dan AB'ye mesaj

04.04.2022 08:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Macaristan'daki genel seçimi Başbakan Orban liderliğindeki koalisyon kazandı.

Macaristan: Seçimi kazanan Orban'dan AB'ye mesaj

Seçimden açık farkla galip çıkan Orban, "Brüksel'den hatta belki de Ay'dan bile görülebilecek bir zafer elde ettiklerini" söyledi.Macaristan'da yapılan genel seçimi, iktidarda bulunan Viktor Orban liderliğindeki Fidesz (Macar Yurttaş Birliği) ve Hristiyan Demokratik Halk Partisi (KDNP) koalisyonu kazandı.

Altı muhalefet partisinin ortak adayla yarıştığı seçimde, oyların tamamına yakını sayıldı. Macaristan Ulusal Seçim Ofisinin (NVI) paylaştığı verilere göre, Başbakan Orban liderliğindeki Fidesz-KDNP koalisyonu seçim öncesi yapılan anketlerin bir hayli üstünde bir başarı elde ederek oyların yüzde 53'ünü aldı. Demokratik Koalisyonu (DK), Jobbik, Momentum, Macaristan Sosyalist Partisi (MSZP), Macaristan Yeşiller Partisi (LMP) ve Macaristan için Diyalog Partisi'nin (PM) oluşturduğu çatı oluşumu "Macaristan için Birlik" ise oyların yaklaşık yüzde 35'ini alabildi.

Beklentilerin üzerinde oy alan aşırı sağcı Bizim Ülkemiz (Mi Hazank) de oyların yüzde 6'sını alarak yüzde 5'lik seçim barajını geçip ilk kez parlamentoya girdi.

Böylece Fidesz-KDNP koalisyonu çıkardığı 135 milletvekiliyle 199 sandalyeli mecliste üçte ikilik çoğunluğu elde etti. Macaristan için Birlik 56, aşırı sağcı Mi Hazank ise yedi sandalye kazandı.

Seçime katılanların oranı ise yüzde 68'in üzerine çıkarak 2018'de yapılan bir önceki genel seçimdeki rekor katılıma yaklaştı.

Orban: Ay'dan bile görülebilir

Avrupa Birliği (AB) sınırları içinde en uzun süredir iktidarda olan siyasetçi konumundaki Orban, üst üste dördüncü kez kazandığı genel seçimlerin ardından yaptığı açıklamada, "Büyük bir zafer elde ettik. Belki de Ay'dan bile görülebilecek bir zafer. Brüksel'den görüldüğü kesin" dedi. 58 yaşındaki Orban, "Macaristan'ın egemenliğini ve özgürlüğünü koruduk" ifadesini kullandı.

Göçmen karşıtı politikalarıyla tanınan Orban liderliğindeki hükümet, yargı bağımsızlığı ve basın özgürlüğü alanındaki politikalarının yanı sıra LGBTİ+ bireylere yönelik ayrımcı uygulamaları nedeniyle Avrupa Birliği (AB) tarafından sık sık eleştiriliyor. Hükümetin demokratik ilkelere uymaması nedeniyle Macaristan, AB'nin korona yardım fonundan yararlanamamıştı.

Muhalefet lideri: Eşit şartlarda yarışmadık

Muhalefetin ortak başbakan adayı Peter Marki-Zay ise yenilgiyi kabul ederek "Üzüntümü ve hayal kırıklığımı saklamayacağım" ifadesini kullandı.

Orban'ı "nefret ve yalanlarla" dolu bir seçim kampanyası yürütmekle suçlayan muhafazakâr siyasetçi, muhalefetin "elinden geleni yaptığını" ancak "eşit olmayan" şartlarda mücadele ettiklerini, iktidar karşıtı politikacıların devlete ait medya organlarına çıkarılmadığını belirtti.

Macaristan'da, muhalefet partileri ilk kez böyle bir ittifakla seçime gitti. Orban'ı yenme ihtimallerini artırmak için aynı çatı altında seçime giden partiler arasında sol, yeşil, liberal ve sağ muhafazakâr partiler bulunuyordu.

DW,AFP,rtr / CÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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