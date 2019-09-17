HABER

Macaristan, Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfında gözlemci olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 17:22 | Son Güncelleme

Macaristan, Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfında gözlemci olacak

BAKÜ (AA) - Macaristan, Merkezi Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfında gözlemci statüsü alacak.

Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfından yapılan açıklamaya göre, Macaristan'ın Bakü Büyükelçiliği, gözlemci statüsü almak isteğiyle vakfa resmi yazı gönderdi.

Macaristan, 3 Eylül 2018 tarihinde Kırgızistan'ın Cholpon-Ata kentinde düzenlenen Türk Konseyi Zirve Toplantısı'nda konseyde gözlemci statüsü elde etmişti.

Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan'ın üye olduğu Türk Konseyi'nin 23 Ağustos 2012'de Bişkek'te yapılan Zirve Toplantısı'nda tüzüğü kabul edilen Uluslararası Türk Kültür ve Mirası Vakfı, 2015'ten beri faaliyet gösteriyor.

Genel Sekreterliği Bakü'de yerleşen vakfın faaliyetiyle Türk dili konuşan halkların kültür ve mirasının korunması, araştırılması ve teşvik edilmesi amaçlanıyor.

İmamoğlu'nun vaatlerindendi! O sayı açıklandı İmamoğlu'nun vaatlerindendi! O sayı açıklandı
Emniyet ve MİT'ten Afrin'de ortak operasyon! Emniyet ve MİT'ten Afrin'de ortak operasyon!
Diyarbakır'da bağ bozumu ve badem hasadı Diyarbakır'da bağ bozumu ve badem hasadı 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan Türk Konseyi Macaristan Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı

En Çok Okunan Haberler

TFF üyesinin skandal videosu ortaya çıktı

TFF üyesinin skandal videosu ortaya çıktı

İtalyan model: Harika vakit geçirdik!

İtalyan model: Harika vakit geçirdik!

Afganistan'da canlı bombalı çifte saldırı! Çok sayıda ölü var

Afganistan'da canlı bombalı çifte saldırı! Çok sayıda ölü var

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Trafik durdu, herkes telefonuna sarıldı

Trafik durdu, herkes telefonuna sarıldı

Adnan Oktar davası başladı

Adnan Oktar davası başladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

İstanbul'da korkunç olay! Böyle bulundu

İstanbul'da korkunç olay! Böyle bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Emniyet ve MİT'ten Afrin'de ortak operasyon! Eylem hazırlığındaki 9 şüpheli gözaltında

Emniyet ve MİT'ten Afrin'de ortak operasyon!

Son dakika: AK Parti'den yargı reformu paketi açıklaması

AK Parti'den yargı reformu paketi açıklaması

Son dakika: İstanbul Adliyesi'nde kanlı olay! 1 kişi silahla yaralandı

İstanbul Adliyesi'nde kanlı olay! 1 kişi silahla yaralandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli'den dikkat çeken imam hatip sözleri

AK Partili isimden dikkat çeken imam hatip sözleri

Firari cinayet şüphelisi yakınlarıyla adliyeye gelerek 15 ay sonra teslim oldu

Firari cinayet şüphelisi 15 ay sonra böyle teslim oldu

Hasankeyf'te bu kez mezarlar taşınıyor

Gözyaşlarını tutamadılar! Mezarlar taşınıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.