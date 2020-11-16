HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Macaristan ve Polonya 'hukukun üstünlüğü' kuralı nedeniyle AB bütçesini bloke etti

Macaristan ve Polonya 'hukukun üstünlüğü' kuralı nedeniyle AB bütçesini bloke etti

16.11.2020 21:43 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Macaristan ve Polonya 'hukukun üstünlüğü' kuralı nedeniyle AB bütçesini bloke etti

Macaristan ve Polonya, üye ülkelerdeki fonlamayı hukukun üstünlüğüne uyuma bağlayan madde nedeniyle, AB bütçesinin onaylanmasını engelledi. Bütçe paketinde 750 milyar euro tutarında koronavirüs salgını ekonomik toparlanma fonu da bulunuyor.

Macaristan ve Polonya, üye ülkelerdeki fonlamayı hukukun üstünlüğü prensibine uyuma bağlayan madde nedeniyle, AB bütçesinin onaylanmasını engelledi.

Bütçe paketinde 750 milyar euro tutarında koronavirüs salgını ekonomik toparlanma fonu da bulunuyor.

Brüksel'de toplanan 27 üye ülkenin büyükelçileri iki ülkenin vetosu yüzünden bütçeyi onaylayamadı.

Macaristan ve Polonya AB'nin kurucu anlaşmasında yer alan demokratik standartları ihlal etmekle eleştiriliyor.

AB, şu anda her iki ülke hakkında da mahkemeler, medya ve sivil toplum kuruluşlarının bağımsızlıklarının altını oyma suçlalmasıyla soruşturma yürütüyor. Hukukun üstünlüğüne uyulması kuralı, bu iki ülkenin de milyarlarca euroluk AB bütçesini yitirmesine yol açabilir.

AB ülkeleri 2021-2027 dönemi için 1,1 trilyon euroluk bütçe ve koronavirüs ekonomik toparlanma paketini Temmuz ayındaki dört gün süren zirvenin ardından kabul etmişti.

AB dönem başkanlığını yürüten Almanya, çoğunluk gerektiği için AB fonlarının hukukun üstünlüğünün uygulanmasına bağlanması maddesinin kabul edildiğini söylüyor.

Ancak bütçe ve okonomik kurtarma paketi için oybirliği gerekiyordu ve bu Polonya ve Macaristan tarafından bloke edildi.

Macaristan Başbakanı Vikton Orban'ın Sözcüsü Zoltan Kovacs "Bütçe kararlarının hukukun üstünlüğü kriterine bağlandığı planın bu halini destekleyemeyiz" dedi.

Koronavirüs salgını, Avrupa genelinde ekonomik sorunları beraberinde getirdi.

'Sadece bir bahane'

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki de geçen hafta veto tehdidinde bulunmuştu.

Polonya Adalet Bakanı Zbigniew Ziobro da hukukun üstünlüğü sorununun "sadece bir bahane olduğunu" söyledi.

Bakan "Bu gerçekten kurumsal, siyasi kölelik, egemenliğin önemli ölçüde kısıtlanması" dedi.

Ancak Avusturya Başbakanı, bütçenin bloke edilmesinden kısa süre sonra yaptığı açıklamada, AB'nin üye ülkelere dağıttığı bütçelerin çok büyük olması nedeniyle, "hukukun üstünlüğü prensibine bağlı kalmanın mutlak bir gereklilik olduğunu" söyledi.

Romanya Başbakanı Ludovic Orban da, hukukun üstünlüğü kuralının vergi mükelleflerinin parasının "adil ve etkin bir şekilde" harcandığını garanti etmek için önemli bir koruma olduğunu vurguladı.

Toplantıya başkanlık eden Almanya'nın AB Büyükelçisi Michael Clauss da mali paketin hızla onaylanmaması halinde AB'nin "ağır bir krizle" karşı karşıya kalacağı uyarısında bulundu.

Konu, üye ülkelerin AB Bakanları tarafından Salı günü, AB liderleri tarafından da Perşembe günü yapılacak video konferanslarla ele alınacak. Ancak yetkililer, çözümün daha uzun sürebileceğini söylüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İstanbul'daABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İstanbul'da
Borat, Fransa’daki Müslümanları kızdırdı: Yüzükteki detay 'yok artık' dedirtti Borat, Fransa’daki Müslümanları kızdırdı: Yüzükteki detay 'yok artık' dedirtti

En Çok Okunan Haberler

Moderna da Kovid-19 aşısının yüzde 94,5 etkili olduğunu açıkladı

Moderna da Kovid-19 aşısının yüzde 94,5 etkili olduğunu açıkladı

Uzmandan 19 Kasım sonrası altın tahmini!

Uzmandan 19 Kasım sonrası altın tahmini!

Ekrem İmamoğlu'ndan 'Kanal İstanbul' soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan 'Kanal İstanbul' soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama

iPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldı

iPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldı

Araç sahiplerine müjde! Büyük indirim yapıldı

Araç sahiplerine müjde! Büyük indirim yapıldı

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

İlginizi Çekebilir

İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!

İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!

İmamoğlu'ndan İstanbul için korkutan açıklama: Kapanma şart

İmamoğlu'ndan İstanbul için korkutan açıklama: Kapanma şart

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz

Acı olay! Kalp krizinden ölen çocuğun yere yığıldığı anlar kamerada

Acı olay! Kalp krizinden ölen çocuğun yere yığıldığı anlar kamerada

O illerde alarm zilleri çalıyor: Vaka artışı ortalamanın 2 katı

O illerde alarm zilleri çalıyor: Vaka artışı ortalamanın 2 katı

Diğer Haberler

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Dağlık Karabağ'da

27 yıl sonra ilk! Aliyev Dağlık Karabağ'da

Alaska’da yolcu uçağı iniş sırasında boz ayıya çarptı

Böylesi ilk kez yaşandı! Yolcu uçağı boz ayıya çarptı

Peş peşe açıklanan 'başarılı' koronavirüs aşılarının ardından DSÖ'den açıklama

DSÖ'den koronavirüs aşısı açıklaması!

Nadir deri hastalığı olan çocuk, uluslararası model oldu

Dünyada çok nadir görülüyor! 'Hastalığı' sayesinde model oldu

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İstanbul'da

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İstanbul'da

Kovid-19 aşısı geliştiren Özlem Türeci ve Uğur Şahin'e önemli davet!

Koronavirüs aşısının mucitlerine önemli davet!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.