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"Macaristan ve Türkiye arasında çok sıkı bir iş birliği var"

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 22:39 | Son Güncelleme

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis: - "Macaristan tam 30 sene önce bugünkü demokratik halini aldı. O günden bugüne Türkiye ile çok sıkı bir iş birliğimiz var." - İstanbul Vali Yardımcısı Cemalettin Özdemir: - "Barış Pınarı Harekatı'mıza Macaristan'ın verdiği desteği Türk milleti asla unutmayacak"

İSTANBUL (AA) - Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, "Türkiye ile çok sıkı bir iş birliğimiz var. Bunu her gün görüyoruz ve bunu artırmak için çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

Macaristan Milli Bayramı kapsamında Macar Kültür Merkezi'nde verilen resepsiyona Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, İstanbul Başkonsolosu Laszlo Keller ve İstanbul Vali Yardımcısı Cemalettin Özdemir'in yanı birçok ülkenin diplomatik misyon temsilcisi katıldı.

İki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından başlayan etkinlikte konuşan Büyükelçi Matis, ülkesinin 30 yıl önce büyük emeklerle bugünkü demokratik yapısına kavuştuğunu söyledi.

Türkiye ile Macaristan arasında uzun yıllara dayanan bir dostluğun olduğunu belirten Matis, "Türkiye'yle kurulduğumuz günden bugüne çok sıkı bir işbirliğimiz var. Bunu her gün görüyoruz ve bunu artırmak için çalışmaya devam ediyoruz. Bunu basından da hepiniz takip ettiğinize eminim. "diye konuştu.

Macaristan'ın İstanbul Başkonsolosu Keller de konuşmasında, "1989'da Macarisan silah ve savaşsız yazgısını eline aldı. Macaristan bir yola çıktı ve bu yolun sonunda güçlü, başarılı ve gelişen bir ülke oldu." ifadelerini kullandı.

- "Barış Pınarı Harekatı'mıza Macaristan'ın verdiği desteği Türk milleti asla unutmayacak"

İstanbul Vali Yardımcısı Özdemir de Türkiye ve Macaristan'ın tarihi ve kültürel bağlara sahip iki dost ülke olduğunu söyledi.

Özdemir, yüzyıllardır devam eden ilişkilerin son yıllarda zirveye ulaştığını belirterek, "Stratejik ortaklığımız hız kesmeden devam ediyor. NATO müttefikliği, AB ve Avrupa Konseyi gibi uluslararası örgütlerdeki sıkı iş birliğimiz Macaristan'ın AB üyeliğimize verdiği güçlü destekle ilerlemeye devam ediyor. "şeklinde konuştu.

İkili ticari hacmin 2,5 milyar dolar seviyesine ulaştığını ve Türkiye'ye gelen Macar turist sayında yüzde 55'lik artış olduğunu anlatan Özdemir konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Macaristan 15 Temmuz hain darbe girişiminde ülkemize destek veren ilk ülkelerden birisi oldu. Hemen yanı başımızda yuvalanan uluslararası terörle mücadele ettiğimiz böylesi zor günlerde bize verdikleri destek moral ve güç oluyor. Barış Pınarı Harekatı'mıza Macaristan'ın verdiği desteği Türk milleti asla unutmayacak."

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İstanbul Vali Yardımcısı Cemalettin Özdemir Macaristan Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis

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