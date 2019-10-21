"Macaristan ve Türkiye arasında çok sıkı bir iş birliği var"

İSTANBUL (AA) - Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, "Türkiye ile çok sıkı bir iş birliğimiz var. Bunu her gün görüyoruz ve bunu artırmak için çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

Macaristan Milli Bayramı kapsamında Macar Kültür Merkezi'nde verilen resepsiyona Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, İstanbul Başkonsolosu Laszlo Keller ve İstanbul Vali Yardımcısı Cemalettin Özdemir'in yanı birçok ülkenin diplomatik misyon temsilcisi katıldı.

İki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından başlayan etkinlikte konuşan Büyükelçi Matis, ülkesinin 30 yıl önce büyük emeklerle bugünkü demokratik yapısına kavuştuğunu söyledi.

Türkiye ile Macaristan arasında uzun yıllara dayanan bir dostluğun olduğunu belirten Matis, "Türkiye'yle kurulduğumuz günden bugüne çok sıkı bir işbirliğimiz var. Bunu her gün görüyoruz ve bunu artırmak için çalışmaya devam ediyoruz. Bunu basından da hepiniz takip ettiğinize eminim. "diye konuştu.

Macaristan'ın İstanbul Başkonsolosu Keller de konuşmasında, "1989'da Macarisan silah ve savaşsız yazgısını eline aldı. Macaristan bir yola çıktı ve bu yolun sonunda güçlü, başarılı ve gelişen bir ülke oldu." ifadelerini kullandı.