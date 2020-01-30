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Macaristan'a girmeye çalışan düzensiz göçmenlere hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 23:53 | Son Güncelleme

Macaristan'a girmeye çalışan düzensiz göçmenlere hapis cezası

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan-Sırbistan sınır kapısını aşarak Macaristan'a girmeye çalışırken yakalanan Suriye ve Filistinli düzensiz göçmenler hapis cezasına çarptırıldı.

Salı günü Macaristan-Sırbistan sınır kapısı Röszke 2'yi aşarak Macaristan'a girmeye çalışan 2 Suriye ve 2 Filistin vatandaşı 4 düzensiz göçmen ''yasa dışı sınır ihlali'' suçlamasıyla hakim karşısına çıktı.

Mahkeme, sanıkları yasa dışı sınır ihlalinden suçlu bularak, birer yıl hapis cezasına çarptırdı ve 4 yıl Macaristan'a girişlerini yasakladı.

Sanıkların, sınırdaki dikenli tel örgüye zarar vermediklerini, sınır kapısının açıldığı şeklinde duyum aldıkları için Macaristan'a girdikleri yönünde ifade verdikleri belirtildi.

Macaristan'da güvenlik güçleri, Sırbistan ile sınır kapısı Röszke 2'yi aşarak ülkeye girmeye çalışan yaklaşık 60 düzensiz göçmeni havaya ateş ederek engellemiş ve 4 kişiyi göz altına almıştı.

- Macaristan'ın düzensiz göçmenlere karşı aldığı önlemler

Macaristan, düzensiz göçmenlere karşı alınan önlemler kapsamında Vişegrad Grubu'ndaki ortakları Çekya, Polonya ve Slovakya'nın desteğiyle sınırlarına asker ve polis takviyesi yapmıştı. Macaristan, düzensiz göçmen akınını durdurmak amacıyla Sırbistan ve Hırvatistan sınırlarına dikenli tel örgü çekmiş, sınır bölgelerinde olağanüstü hal ilan ederek yasa dışı geçişler için uygulanan cezaları artırmıştı.

Parlamentoda kabul edilen yasayla aralarında çocukların da olduğu düzensiz göçmenlerin, iltica başvurusu süresince sınırda oluşturulacak kamplarda tutulması zorunlu kılınmış, ülke genelinde yakalanan düzensiz göçmenlerin de tel örgülerle çevrili sınırdan Macaristan dışına çıkarılacağı duyurulmuştu.

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