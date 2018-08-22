Göçmen karşıtı politikaları ile öne çıkan Macaristan'ın, sığınma talebini reddettiği bazı kişilere yönelik aç bırakma taktikleri uyguladığı iddia ediliyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün Çarşamba günü açıklanan raporunda Macar yetkililerin uluslararası göçmen hukuku standartlarını ve insan onurunu ihlal ettiği öne sürüldü. Rapora göre aç bırakma taktiği, Sırbistan üzerinden Macaristan'a geçen ve sığınma başvurusu reddedildiği için transit geçiş merkezlerinde tutulan kişilerin bu karara itiraz etmeksizin ülkeden gönüllü olarak ayrılıp Sırbıstan'a dönmesini sağlamak için kullanılıyor.

Sivil toplum kuruluşu Macar Helsinki Komitesi de konuya ilişkin açıklamada bulundu. Komite yetkilisi Andras Lederer, dpa'ya yaptığı açıklamada en son bir Afgan sığınmacı kadına yönelik aç bırakma taktiği uygulandığını belirtti. Komitenin Twitter hesabında, Afganistan vatandaşı kadının transit geçiş bölgesinde bu uygulamaya maruz kalan sekizinci kişi olduğu ifade edildi. Ancak konuya ilişkin resmi bir rakam bulunmuyor.