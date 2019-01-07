Macaristan'da 2018 en sıcak yıl oldu

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan Meteoroloji Genel Müdürlüğünce (OMSZ), 2018'in, ülkede resmi ölçümlerin yapılmaya başlandığı 1901'den bugüne kadarki süreçte en sıcak yıl olduğu bildirildi.

Genel Müdürlüğün açıklamasında, geçen yıl, ülkede ortalama sıcaklığın 1981-2010 ortalamasını 1,66 derece aşarak 11,99 dereceye ulaştığı belirtildi.

Macaristan'da sıcaklık artışının, geçen yüzyılın başlangıcından bugüne 1,23 derece düzeyinde olduğu, bu artışın, küresel ısınmadan daha hızlı şekilde gerçekleştiği açıklandı.

Ülkede geçen yıl, tarihteki en sıcak 3. ilkbahar mevsiminin yanı sıra, en sıcak 2. sonbaharın yaşandığı bilgisi de paylaşıldı.

Açıklamada ayrıca, geçen yıl kuraklık nedeniyle başkent Budapeşte'de Tuna Nehri'nin su derinliğinin 43-44 santimetreye kadar indiği, su oranının rekor düşüşle son 71 yılın en alçak seviyesini gördüğü bildirildi.

