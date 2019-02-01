Macaristan'da ana muhalefet partisinin kapatılma endişesi

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan'da ana muhalefetteki Jobbik Partisi Genel Başkanı Tamas Sneider, Macaristan Devlet Denetleme Kurumu (ASZ) tarafından partiye kesilen cezalar dolayısıyla olağanüstü kongre düzenleyeceklerini ve partinin kapatılma ihtimalini görüşeceklerini söyledi.

ASZ tarafından ana muhalefet partisi Jobbik hakkında kesilen son ceza sonrası basın toplantısı düzenleyen Sneider, partinin bir ay içinde olağanüstü kongreye giderek "Jobbik'in kapatılma ihtimali'' ile ''Ulusal direnişin devam ettirilmesi'' konularının tartışılacağını söyledi.

ASZ tarafından bugüne kadar Jobbik'e yaklaşık 1 milyar Macar Forinti (yaklaşık 18 milyon 800 bin TL) ceza kesildiğine, söz konusu cezalar yüzünden mayıs ayında düzenlenecek olan Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine katılmalarının imkansız hale dönüştüğüne dikkati çeken Sneider, ''Ne olursa olsun mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. 1 milyon 300 bin kişi bizi parlamentoya bu yüzden yolladı ve bu bizim sorumluluğumuz.'' diye konuştu.

Yapılan kamuoyu araştırmalarında Jobbik'in AP'ye 4 milletvekilli yollama ihtimalinin bulunduğuna işaret eden Sneider, ASZ'a yazdıkları yüzlerce sayfalık mektuba cevap alamadıklarını, kesilen cezaların amacının "partiyi kapattırmak" olduğunu belirtti.

ASZ tarafından perşembe günü yapılan açıklamada, Jobbik'in seçim finansman yasaklarına uymadığı ve partinin yasal olmayan yollardan 136,4 milyon Macar forinti destek aldığı belirtilmişti.

Geçen yıl 8 Nisan'da düzenlenen seçimlerde, Türkiye ile ilişkilerin gelişmesini destekleyen Jobbik, aldığı yüzde 19'luk oy oranı ile ana muhalefet partisi konumuna gelmişti.

