HABER

Macaristan'da ana muhalefet partisinin kapatılma endişesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 20:21 | Son Güncelleme

Macaristan ana muhalefet Jobbik Partisi Genel Başkanı Tamas Sneider: - "Ne olursa olsun mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. 1 milyon 300 bin kişi bizi parlamentoya bu yüzden yolladı ve bu bizim sorumluluğumuz"

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan'da ana muhalefetteki Jobbik Partisi Genel Başkanı Tamas Sneider, Macaristan Devlet Denetleme Kurumu (ASZ) tarafından partiye kesilen cezalar dolayısıyla olağanüstü kongre düzenleyeceklerini ve partinin kapatılma ihtimalini görüşeceklerini söyledi.

ASZ tarafından ana muhalefet partisi Jobbik hakkında kesilen son ceza sonrası basın toplantısı düzenleyen Sneider, partinin bir ay içinde olağanüstü kongreye giderek "Jobbik'in kapatılma ihtimali'' ile ''Ulusal direnişin devam ettirilmesi'' konularının tartışılacağını söyledi.

ASZ tarafından bugüne kadar Jobbik'e yaklaşık 1 milyar Macar Forinti (yaklaşık 18 milyon 800 bin TL) ceza kesildiğine, söz konusu cezalar yüzünden mayıs ayında düzenlenecek olan Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine katılmalarının imkansız hale dönüştüğüne dikkati çeken Sneider, ''Ne olursa olsun mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. 1 milyon 300 bin kişi bizi parlamentoya bu yüzden yolladı ve bu bizim sorumluluğumuz.'' diye konuştu.

Yapılan kamuoyu araştırmalarında Jobbik'in AP'ye 4 milletvekilli yollama ihtimalinin bulunduğuna işaret eden Sneider, ASZ'a yazdıkları yüzlerce sayfalık mektuba cevap alamadıklarını, kesilen cezaların amacının "partiyi kapattırmak" olduğunu belirtti.

ASZ tarafından perşembe günü yapılan açıklamada, Jobbik'in seçim finansman yasaklarına uymadığı ve partinin yasal olmayan yollardan 136,4 milyon Macar forinti destek aldığı belirtilmişti.

Geçen yıl 8 Nisan'da düzenlenen seçimlerde, Türkiye ile ilişkilerin gelişmesini destekleyen Jobbik, aldığı yüzde 19'luk oy oranı ile ana muhalefet partisi konumuna gelmişti.

PARTNER Kokusundan yanında durulmuyor! Fiyatını duyan şaşıp kalıyor Kokusundan yanında durulmuyor! Fiyatını duyan şaşıp kalıyor
Okul bahçesinde pompalı dehşeti! Kendisini taciz eden eniştesini...Okul bahçesinde pompalı dehşeti! Kendisini taciz eden eniştesini...
Metrobüs arıza yaptı, trafikte yoğunluk yaşandı Metrobüs arıza yaptı, trafikte yoğunluk yaşandı 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Macaristan

En Çok Okunan Haberler

Dünya bu uçağı konuşuyor! Açıklama geldi

Dünya bu uçağı konuşuyor! Açıklama geldi

O ilimize büyük müjde! Su ararken petrol buldular

O ilimize büyük müjde! Su ararken petrol buldular

Şişli'de Mustafa Sarıgül'ün karşısına sürpriz aday

Şişli'de Mustafa Sarıgül'ün karşısına sürpriz aday

ABD'den dünyayı şoke eden karar! Resmen çekildi

ABD'den dünyayı şoke eden karar! Resmen çekildi

Müslüman değilim ama namaz kılıyorum diyen Ivana Sert tesettüre girdi

Müslüman değilim ama namaz kılıyorum diyen Ivana Sert tesettüre girdi

YÖK'ten çok önemli uyarı: İtibar etmeyin! O diplomalar geçersiz olacak

YÖK'ten çok önemli uyarı: İtibar etmeyin! O diplomalar geçersiz olacak

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Abdullah Gül'e zehirli gazla suikast iddiası bakın ne çıktı!

Abdullah Gül'e zehirli gazla suikast iddiası bakın ne çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

Okul bahçesinde pompalı dehşeti! Kendisini taciz eden eniştesini...

Okul bahçesinde pompalı dehşeti! Kendisini taciz eden eniştesini...

Çorum'da askeri araç devrildi: Yaralılar var

Askeri araç devrildi: Yaralılar var

TEM'de korkunç görüntü!

İstanbul'da korkunç görüntü

Tesadüfen bulundu! Görmek için yer altına iniyorlar

Tesadüfen bulundu! Görmek için yer altına iniyorlar

Eşim bana tecavüz etti, davam Türkiye'de emsal niteliğinde olabilir

'Eşim bana tecavüz etti, davam emsal niteliğinde olabilir'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.