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Macaristan'da AP seçimlerini Fidesz-KDNP ittifakı kazandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 00:32 | Son Güncelleme

Fidesz-KDNP ittifakı oyların yüzde 52'sini aldı

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan'daki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre, hükümette yer alan Macar Yurttaş Birliği (Fidesz) ve Hristiyan Demokratik Halk Partisi (KDNP) ittifakı kazandı.

Oyların yüzde 99'unun sayıldığı resmi olmayan sonuçlara göre, Fidesz-KDNP ittifakı oyların yüzde 52'sini alarak birinci parti oldu.

Yüzde 5 seçim barajının uygulandığı ülkede, Demokratik Koalisyonu (DK) yüzde 16, Momentum yüzde 9, Macar Sosyalist Parti (MSZP) ve Jobbik de yüzde 6'şar oy aldı.

AP'ye 21 milletvekili gönderme hakkı bulunan Macaristan'da bu sonuçlara göre, Fidesz-KDNP ittifakı 13, DK 4, Momentum 2, MSZP ve Jobbik ise birer sandalye kazandı.

Macaristan'da 2014 yılındaki AP seçimlerine katılım oranı yüzde 28 iken bu seçimlerde rekor kırarak katılım yüzde 43 oldu.

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AP Seçimi Macaristan

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