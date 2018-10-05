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Macaristan'da DEAŞ'a katılmak isteyen iki kişiye hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2018 00:11 | Son Güncelleme

Macaristan'da DEAŞ'a katılmak isteyen iki kişiye hapis cezası

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan'da terör örgütü DEAŞ'a katılmak isteyen ve terör eylemi gerçekleştirmek tehdidinde bulunan iki kişi, 2 ile 4 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Györ Şehir Mahkemesi Sözcüsü Tamas Ferency, Macar Haber Ajansı'na (MTI) yaptığı açıklamada, terör örgütü DEAŞ'a katılmak isteyen bir Macar vatandaşının "terör eylemine hazırlanmak" suçundan 4 yıl, diğerinin ise "terör eylemi yapmak tehdidinde bulunmak" suçundan 2 yıl hapse mahkum edildiği söyledi.

Diğer sanığın ise internetten DEAŞ'a ait propaganda görüntüleri ve silahlarla ilgili bilgiler indirdiğini ifade eden Ferency, sanığın ayrıca, terör örgütü DEAŞ'a bağlılığını bildiren görüntü kaydı çektiği ve terör eylemi gerçekleştirme tehdidinde bulunduğunu belirtti.

Ferency ayrıca, söz konusu iki sanığın internette tanıştıkları bilgisini de paylaştı.

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hapis cezası Macaristan terör örgütü DEAŞ

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